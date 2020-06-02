09:29 (мск), источник: Life.ru
В Ботсване более сотни слонов умерли при загадочных обстоятельствах
Известно, что причиной их гибели стала не сибирская язва и не отравление человеком.
В Ботсване 110 слонов умерли при загадочных обстоятельствах, об этом сообщило Министерство окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма республики в «Фейсбуке».
— Первые случаи смерти зарегистрированы 11 мая 2020 года, а трупы оказались нетронутыми, возможность браконьерства исключена. В результате дальнейшего расследования установлено, что сибирская язва и отравление человеком не являются причиной смерти, — говорится в публикации.
Мёртвых животных обнаружили на
В сентябре 2018 года в Ботсване нашли почти 90 мёртвых слонов, тогда их убили браконьеры. Следующим летом более 500 грифов и стервятников погибли после того, как склевали отравленное нелегальными охотниками слоновье мясо.