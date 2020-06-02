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10:41 (мск), источник: Ведомости

Врачи выявили более 8 800 больных с коронавирусом в России за сутки

В России выявлено 8 863 заболевших с коронавирусом за последние стуки, приводит сайт стопкоронавирус.рф данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 02.06
Инфицировано423 731+8 863
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
19.051.06
Скончалось5 037+182
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
19.051.06
Выздоровело186 985+11 108
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
19.051.06
Инфицировано6 273 402+100 954
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
19.051.06
Скончалось375 683+3 547
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
19.051.06
Выздоровело2 697 873+55 000
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
19.051.06
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Источник: РИА "Новости"

Общее число случаев заражения в стране достигло 423 741.

От коронавируса за сутки умерло 162 человека. Всего с начала пандемии в России было зафиксировано 4 855 летальных исходов, связанных с COVID-19. За сутки выздоровело 3 994 больных с коронавирусом, 234 146 человек продолжают лечение.

В Москве за минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 2 297 человек. Ко 2 июня лечение в городе продолжают 98 296 больных COVID-19, общее число случаев достигло 183 088. За сутки в Москве от коронавируса умерли 76 человек, с начала пандемии — 2 553 человека.

Коронавирус обнаружен более чем у 6,2 млн человек в 188 странах мира, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Больше всего случаев заражения — в США; коронавирус в стране выявлен более чем у 1,8 млн человек. Всего от COVID-19 скончались свыше 375 000 человек.

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:40 MSK, 01.06
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