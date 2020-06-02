10:41 (мск), источник: Ведомости
Врачи выявили более 8 800 больных с коронавирусом в России за сутки
В России выявлено 8 863 заболевших с коронавирусом за последние стуки, приводит сайт стопкоронавирус.рф данные федерального оперативного штаба.
Общее число случаев заражения в стране достигло 423 741.
От коронавируса за сутки умерло 162 человека. Всего с начала пандемии в России было зафиксировано 4 855 летальных исходов, связанных с COVID-19. За сутки выздоровело 3 994 больных с коронавирусом, 234 146 человек продолжают лечение.
В Москве за минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 2 297 человек. Ко 2 июня лечение в городе продолжают 98 296 больных COVID-19, общее число случаев достигло 183 088. За сутки в Москве от коронавируса умерли 76 человек, с начала пандемии — 2 553 человека.
Коронавирус обнаружен более чем у 6,2 млн человек в 188 странах мира, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Больше всего случаев заражения — в США; коронавирус в стране выявлен более чем у 1,8 млн человек. Всего от COVID-19 скончались свыше 375 000 человек.