Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Кадры боя спецназа ФСБ с бандитами В населенном пункте на время спецоперации ввели режим КТО. На предложение сдаться бандиты открыли огонь
Фоторепортажи
5050 лучших фото о самоизоляции
8США впервые за девять лет отправили людей на МКС
16:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры

В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, гражданин, который закрылся в квартире, ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. К тому же его пытались задержать после совершения «не какого-то мелкого преступления — мол, украл всего несколько рулонов обоев, а тяжкого — разбойное нападение», в ходе которого он угрожал ножом персоналу магазина.

«После безрезультатных переговоров с участием отца подозреваемого, который ушел в квартиру и долгое время от него не было известий, что могло свидетельствовать о, возможно, еще одном преступлении, в такой экстремальной ситуации было принято решение о проведении спецоперации», — сказал Грибакин.

По его словам, подозреваемый направил на бойцов спецназа внешне похожий на автомат предмет, при этом высказывал им угрозы и вел себя агрессивно, поэтому силовики восприняли ситуацию как реально опасную и приняли решение стрелять на поражение.

В квартире была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. В ходе следствия будет выясняться, с какой целью подозреваемый планировал их использовать.

Отец убитого заявлял, что его сын ничего не крал. При разговоре сын сказал ему, что заплатил за обои, а затем за ним погнались какие-то бандиты. Его сына застрелили потому, что он брызнул из баллончика в сотрудников СОБРа, считает отец погибшего.

31 мая продавцы магазина в Екатеринбурге вызвали полицию после того, как мужчина с ножом похитил в магазине обои. Он прибежал в свою квартиру и там забаррикадировался. При штурме квартиры его застрелили.

 Богомомлов показал обнаженную Собчак. Фото
На Украине оценили угрозу широкомасштабной войны с Россией
Мишустин назвал стоимость плана по восстановлению экономики
Владелец русского ресторана в США защитил его от протестующих
Эксперты рассказали, что сейчас происходит на курортах Египта
Роскачество призвало не употреблять водопроводную воду
Коронный удар. Что будет с доходами россиян
Михаил Зеленский рассказал о планах после самоизоляции (видео)
Как теперь уберечь пенсию от списания судебными приставами
Здоровье
Как карантинный образ жизни влияет на вашу печень И как ее защитить.
Hi-Tech
Названы самые «живучие» смартфоны В разных задачах — браузер, видео и игры
Горячие темы на Авто
Кто куда? Зачем? Почем? 331
Культурный человек. 256
Отношения и брак 178
Ночная тема... 163
Кино
Оскар Кучера рассказал о перенесенном COVID-19 Артист раскрыл причину, по которой пропал из шоу «Звезды сошлись»
Новости партнеров
Коронавирус подтвердил
Конституция поставит точку в спорах о полномочиях между властями
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Популярные темы на «Детях»
Как просидеть всю беременность на больничных? 393
Выходных дней все больше. Как вам? 327
Вселенная индейцев – 4 261
Как дела в Санкт-Петербурге? 161
Леди
Бывший муж Ирины Горбачевой сознался в изменах Григорий Калинин отреагировал на интервью экс-супруги.
Новости партнеров
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Хватит врать о России
США и Великобритания больше не смогут влиять на внутреннюю политику России
Коронавирус подтвердил
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь