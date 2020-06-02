Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры

По его словам, гражданин, который закрылся в квартире, ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. К тому же его пытались задержать после совершения «не какого-то мелкого преступления — мол, украл всего несколько рулонов обоев, а тяжкого — разбойное нападение», в ходе которого он угрожал ножом персоналу магазина.
«После безрезультатных переговоров с участием отца подозреваемого, который ушел в квартиру и долгое время от него не было известий, что могло свидетельствовать о, возможно, еще одном преступлении, в такой экстремальной ситуации было принято решение о проведении спецоперации», — сказал Грибакин.
По его словам, подозреваемый направил на бойцов спецназа внешне похожий на автомат предмет, при этом высказывал им угрозы и вел себя агрессивно, поэтому силовики восприняли ситуацию как реально опасную и приняли решение стрелять на поражение.
В квартире была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. В ходе следствия будет выясняться, с какой целью подозреваемый планировал их использовать.
Отец убитого заявлял, что его сын ничего не крал. При разговоре сын сказал ему, что заплатил за обои, а затем за ним погнались какие-то бандиты. Его сына застрелили потому, что он брызнул из баллончика в сотрудников СОБРа, считает отец погибшего.
31 мая продавцы магазина в Екатеринбурге вызвали полицию после того, как мужчина с ножом похитил в магазине обои. Он прибежал в свою квартиру и там забаррикадировался. При штурме квартиры его застрелили.