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14:13 (мск), источник: Газета.Ру

Владелец русского ресторана в Сан-Диего рассказал, как с оружием оборонялся от протестующих

Владелец ресторана русской кухни «Пушкин» в американском городе Сан-Диего Айк Газарян рассказал «Газете.Ru» о том, как защищал свое заведение от протестующих.

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«Я позвонил своим хорошим друзьям, позвал их. У нас разрешается иметь оружие, поэтому около десяти человек пришли защищать ресторан с ружьями и пистолетами. В один момент толпа пошла на нас, но они не посмели ничего сделать. Были пара инцидентов, когда люди с молотками пытались разбить окна нашего и соседнего ресторана. С 5 часов вечера до трех утра стояли, десять часов мы держали оборону. Придется защищать и дальше. Мы будем всю неделю дежурить, скорее всего», — пояснил мужчина.

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При этом сотрудники ресторана не принимали участия в его защите.

«Сотрудников ресторана я решил не привлекать [к защите], чтобы не подвергать их опасности. Я несу ответственность за их безопасность», — сказал Газарян.

Бизнесмен добавил, что протесты в Сан-Диего сопровождаются погромами и поджогами. Протестующие хорошо подготовлены и делятся на мелкие группы, поэтому полиция не успевает помешать им.

Ранее в соцсетях появился снимок, на котором видно, как мужчины выстроились перед рестораном, защищая его от погромщиков. Фотографию сопровождала подпись: «Русская мафия в полном составе обороняется».

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14:41 (мск)© Ньюстюб
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