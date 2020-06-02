14:13 (мск), источник: Газета.Ру
Владелец русского ресторана в Сан-Диего рассказал, как с оружием оборонялся от протестующих
Владелец ресторана русской кухни «Пушкин» в американском городе
«Я позвонил своим хорошим друзьям, позвал их. У нас разрешается иметь оружие, поэтому около десяти человек пришли защищать ресторан с ружьями и пистолетами. В один момент толпа пошла на нас, но они не посмели ничего сделать. Были пара инцидентов, когда люди с молотками пытались разбить окна нашего и соседнего ресторана. С 5 часов вечера до трех утра стояли, десять часов мы держали оборону. Придется защищать и дальше. Мы будем всю неделю дежурить, скорее всего», — пояснил мужчина.
При этом сотрудники ресторана не принимали участия в его защите.
«Сотрудников ресторана я решил не привлекать [к защите], чтобы не подвергать их опасности. Я несу ответственность за их безопасность», — сказал Газарян.
Бизнесмен добавил, что протесты в
Ранее в соцсетях появился снимок, на котором видно, как мужчины выстроились перед рестораном, защищая его от погромщиков. Фотографию сопровождала подпись: «Русская мафия в полном составе обороняется».