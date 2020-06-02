21:50 (мск), источник: Коммерсантъ
Учебная дуэль привела к гибели капитана
Офицер Черноморского флота осужден за неосторожное обращение с оружием.
Защита направила в суд апелляционную жалобу на приговор лейтенанту Алексею Галкину, осужденному Севастопольским гарнизонным военным судом на полтора года
Обвинительный приговор лейтенанту Алексею Галкину, проходящему службу в одной из частей Черноморского флота, Севастопольским гарнизонным военным судом был вынесен 25 мая. Офицер был приговорен к полутора годам
«При выполнении упражнения Г. произвел выстрел в А., в результате чего было причинено сквозное огнестрельное пулевое ранение груди с повреждением крупного кровеносного сосуда (аорты) и левого легкого, которое сопровождалось массивной кровопотерей, что повлекло смерть последнего», — сообщается в материалах
По информации «Ъ», погиб капитан третьего ранга по фамилии Андрейченко, командовавший стрельбами. Он же приказал Галкину выполнить упражнение «дуэль». Два офицера стали спиной друг к другу на небольшом расстоянии.
Адвокат осужденного Юлия Метелкина сказала «Ъ», что Алексей Галкин виновным себя не признал. Он утверждает, что, участвуя в упражнении, лишь выполнял «незаконный», но «обязательный для него» приказ командира (погибшего капитана Андрейченко).
«Галкин никаких самостоятельных действий не предпринимал. Ему было сказано выполнять упражнение, он выполнял. Было сказано навести оружие на человека — он навел. Галкин выполнял приказ командира», — сказала Юлия Метелкина.
До рассмотрения апелляционной жалобы в отношении Алексея Галкина продолжает действовать мера пресечения в виде обязательства о явке. Он продолжает служить в вооруженных силах, но, пока идет разбирательство, не выполняет задач, связанных с боевой подготовкой.
Вадим Никифоров, Симферополь