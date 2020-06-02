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21:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Учебная дуэль привела к гибели капитана

Офицер Черноморского флота осужден за неосторожное обращение с оружием.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Защита направила в суд апелляционную жалобу на приговор лейтенанту Алексею Галкину, осужденному Севастопольским гарнизонным военным судом на полтора года колонии-поселения за нарушение правил обращения с оружием, повлекшим смерть человека. Согласно приговору, Галкин после учебных стрельб по недосмотру не достал из магазина неизрасходованный патрон и впоследствии в ходе упражнения «дуэль» случайно застрелил своего командира. Защита настаивает, что военный лишь исполнял «неправомерный», но «обязательный для него» приказ командовавшего стрельбами погибшего капитана третьего ранга.

Обвинительный приговор лейтенанту Алексею Галкину, проходящему службу в одной из частей Черноморского флота, Севастопольским гарнизонным военным судом был вынесен 25 мая. Офицер был приговорен к полутора годам колонии-поселения. В пресс-службе суда «Ъ» сообщили, что Галкин 18 октября 2018 года в ходе учебных стрельб убил сослуживца. Инцидент произошел на территории стрелкового тира, расположенного на мысе Херсонес в Севастополе. После учебной стрельбы по мишеням военные проводили «холостую тренировку» с оружием «дуэль».

Согласно приговору суда, Алексей Галкин не проверил, как того требуют правила, магазин автомата и «не принял мер к сдаче неизрасходованного патрона».

«При выполнении упражнения Г. произвел выстрел в А., в результате чего было причинено сквозное огнестрельное пулевое ранение груди с повреждением крупного кровеносного сосуда (аорты) и левого легкого, которое сопровождалось массивной кровопотерей, что повлекло смерть последнего», — сообщается в материалах пресс-службы суда Севастопольского гарнизонного суда. Имя и звание погибшего в суде не сообщают.

По информации «Ъ», погиб капитан третьего ранга по фамилии Андрейченко, командовавший стрельбами. Он же приказал Галкину выполнить упражнение «дуэль». Два офицера стали спиной друг к другу на небольшом расстоянии.

По команде Андрейченко оба развернулись, направили друг на друга оружие и нажали спусковой крючок. Победителем объявлялся тот, что «выстрелит» первым. Из-за допущенной Галкиным небрежности Андрейченко был убит.

Адвокат осужденного Юлия Метелкина сказала «Ъ», что Алексей Галкин виновным себя не признал. Он утверждает, что, участвуя в упражнении, лишь выполнял «незаконный», но «обязательный для него» приказ командира (погибшего капитана Андрейченко).

«Галкин никаких самостоятельных действий не предпринимал. Ему было сказано выполнять упражнение, он выполнял. Было сказано навести оружие на человека — он навел. Галкин выполнял приказ командира», — сказала Юлия Метелкина.

По ее словам, неправомерность проведения самой тренировки «дуэль» и приказа Андрейченко суд посчитал смягчающим обстоятельством. При этом не принял во внимание положительных характеристик лейтенанта Галкина.

До рассмотрения апелляционной жалобы в отношении Алексея Галкина продолжает действовать мера пресечения в виде обязательства о явке. Он продолжает служить в вооруженных силах, но, пока идет разбирательство, не выполняет задач, связанных с боевой подготовкой.

Вадим Никифоров, Симферополь

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