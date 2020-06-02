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21:55 (мск), источник: ТАСС

Обвиняемые в разбое сотрудники ФСБ уволены

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Семь обвиняемых в разбойном нападении сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России уволены из спецслужб, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«Все они были уволены из спецподразделений ФСБ по отрицательным мотивам незадолго до передачи дела в суд», — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело в отношении бывших сотрудников спецслужб Московский гарнизонный военный суд начнет рассматривать по существу не раньше конца июня в связи с тем, что несколько обвиняемых находятся в СИЗО, а их доставка на заседание пока невозможна из-за коронавируса.

Вместе с тем в течение этой недели военный суд будет решать вопрос о продлении меры пресечения в отношении каждого обвиняемого.

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На скамье подсудимых находятся майор ФСБ Александр Карелин, боец спецподразделения «Альфа» капитан Роман Оболенский, сотрудник спецподразделения «Альфа» Владимир Урусов, сотрудник спецподразделения «Вымпел» Дмитрий Капышкин, старший инструктор спецподразделения «Альфа» Хетаг Маргиев, сотрудник управления «К» ФСБ старший лейтенант Артур Власов и сотрудник столичного УФНС Дмитрий Чиквин, который был также уволен по отрицательным мотивам.

Уголовное дело в отношении одного из предполагаемых организаторов Константина Жарова, который заключил досудебное соглашение еще на стадии предварительного следствия, было выделено в отдельное производство и передано в Гагаринский суд Москвы для рассмотрения по существу отдельно от остальных фигурантов. Ранее он был осужден по аналогичному обвинению.

Другие фигуранты

Предполагаемый заказчик нападения — бизнесмен Борис Караматов — и еще два фигуранта Николай Стефу и Артур Дзуцев объявлены в розыск, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство. Как полагают в правоохранительных органах, Караматов убедил бизнесмена, на которого впоследствии было совершено нападение, привезти деньги в банк «Металлург», где он арендовал помещение.

Как установлено следствием, Караматов присвоил 60 млн рублей из похищенных 136 млн рублей, а остальные деньги остались у правоохранителей и других участников нападения. Так, Оболенский получил 4 млн рублей, Карелин — 2 млн рублей, Маргиев — 6,5 млн рублей, а Власов — 19,5 млн рублей.

Караматов также является фигурантом уголовного дела об убийстве основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева, который был застрелен в подмосковном Королеве 22 января 2014 года.

По версии следствия, разбойное нападение было совершено группой, состоявшей не менее чем из десяти человек. Окончательное число фигурантов не установлено.

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