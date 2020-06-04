03:56 (мск), источник: Коммерсантъ
Средства Минобороны вписали в приговор
Обвиняемые в хищении средств на строительство объектов получили сроки.
Щербинский райсуд Москвы вынес приговор по громкому уголовному делу о хищении бюджетных средств на сумму более 1 млрд руб. при строительстве объектов Минобороны. В этом преступлении обвинялись предприниматели Кадыр Караханов и Арсен Ошакбаев. Первый в итоге получил восемь лет колонии строгого режима, второй — четыре года колонии общего режима. Осужденному Караханову, который также признан виновным в даче взяток должностным лицам, придется выплатить штраф в размере около 7 млн руб. А получавшие эти взятки
Суд признал виновным в хищении более 1 млрд руб. при строительстве объектов Минобороны предпринимателей Кадыра Караханова и Арсена Ошакбаева и приговорил их соответственно к восьми годам колонии строгого режима и четырем годам колонии общего режима. Осужденному Караханову придется заплатить в казну около 7 млн руб. штрафа за дачу взяток должностным лицам, помимо этого, предприниматели после освобождения в течении двух и трех лет соответственно не смогут заниматься управленческой деятельностью. Сразу после оглашения приговора находившийся под подпиской о невыезде Ошакбаев был взят под стражу.
Всего по делу о крупных хищениях при строительстве объектов Минобороны проходили пять человек — бывшие руководители Спецстроя Александр Загорулько и Александр Буряков, а также предприниматели Ваха Арцыгов, Арсен Ошакбаев и Кадыр Караханов.
В деле было несколько эпизодов, в том числе связанных со строительством арсенала для ракет и других боеприпасов в городе Торопце Тверской области, объектов в подмосковной Кубинке и на курильском острове Итуруп.
Чиновники, по версии следствия, получали от предпринимателей «откаты», причем не только в денежной форме. В частности, Загорулько, по материалам дела, достались ГАЗ-21 стоимостью 1,5 млн руб. и Lexus 470 стоимостью 4,5 млн руб.
Согласно материалам дела, подрядчики по договору с руководителями Спецстроя завышали сметную стоимость работ, похищая разницу между выделенными бюджетными средствами и реальными затратами. В частности, ремонт военного городка «Чернышевские казармы» на Большой Серпуховской улице в Москве обошелся бюджету в 825 млн руб., хотя реально стоил 400 млн руб.
Отметим, что Минобороны в рамках уголовного процесса предъявило всем пятерым фигурантам уголовного дела гражданский иск на 453 млн руб.
Судебное разбирательство в отношении предпринимателей Кадыра Караханова и Арсена Ошакбаева было завершено еще в декабре 2019 года, обвиняемые ждали вынесения приговора. В прениях прокурор просил каждому из них десять лет колонии. Но тогда судья Оксана Клименко неожиданно для участников процесса в день, когда ожидали оглашения приговора, объявила о возобновлении судебного разбирательства. В тот момент у защиты фигурантов появилась надежда, что дело даже могут вернуть на новое расследование. «Суд прислушался к нашему требованию и назначил для исследования строительных объектов повторную экспертизу, которую провели сотрудники Воронежского технического университета, после чего и возникла необходимость продления судебного разбирательства», — рассказал тогда «Ъ» представляющий интересы предпринимателя Кадыра Караханова адвокат Анар Мамедов. По его словам, ранее для проведения экспертизы следователи привлекли некую частную фирму, специалисты которой работали на коммерческих условиях и выдали те данные, которые нужны были заказчику.
Защита предпринимателей намерена обжаловать приговор, считая его несправедливым. «Ни и первая, ни вторая экспертиза не сумели представить хоть
Любопытно отметить, что часть похищенных, по версии обвинения, предпринимателем Карахановым средств, 52 млн руб., изъятых из банковской ячейки и проходивших по делу как вещественные доказательство, пропали в кабинете следователя по особо важным делам следственного департамента МВД Антона Ходько. Он пропажу объяснил тем, что мог допустить халатность, вовремя не оформив изъятое. В предполагаемый период исчезновения денег следователь уходил в отпуск, а к вещественным доказательствам помимо него имели доступ около двух десятков участников расследования. Бывшего следователя обвинили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), дело разбирается в Тверском районном суде Москвы.
Муса Мурадов