2 июня, источник: РИА Новости
Хозяин ресторана в США ответил на обвинения в том, что он «русская мафия»
ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Владелец русского ресторана Pushkin в
Газарян и около дюжины его друзей с оружием собираются по вечерам в ресторане, чтобы не допустить грабежа.
Газарян сказал РИА Новости, что предпочитает такие обвинения обращать в шутку.
«Сосед напротив, когда увидел, что мы
«Сами мародеры, когда проходили и видели нас, отдавали нам немного уважения: молодцы, что вы защищаетесь. Среди них самих есть такое понятие: мы идем грабить, ты защищаешься — ну и молодец, у тебя меньше шансов, что мы тебя ограбим. Ребята многие проходили, кивали головой, дескать, ну молодцы, делаете
Он скептически относится к владельцам бизнеса, которые готовы смириться с его утратой. Так, владелица ресторана в Миннеаполисе Хафса Ислам написала в Washington Post колонку под названием: «Ресторан, которым владеет моя семья, загорелся во время протестов. Пусть горит!». Она приписывает поджог «хорошо понятному гневу» демонстрантов.
«Может, она была рада, что страховка заплатит (за сожженный ресторан), может быть, она не так уж любила свой бизнес. Мне кажется, что любой человек, который на самом деле любит свой бизнес, никогда так не скажет. Если мне абсолютно все равно — ну конечно, пусть сжигают, мне заплатят еще больше денег, чего заниматься. Но я люблю наш ресторан», — заявил Газарян.
По его словам, охранять свою собственность с оружием в руках для него «вопрос принципа».
«Эта страна была поставлена на том, чтобы защищать свое имущество. Если видно, что полицейские не могут сделать свое дело, то ты имеешь право защищать свою собственность. Мы вышли и показали свое право, и никто нам не посмел ничего сказать. Будем надеяться, что так будет и дальше», — сказал Газарян.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.