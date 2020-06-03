Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Кадры боя спецназа ФСБ с бандитами В населенном пункте на время спецоперации ввели режим КТО. На предложение сдаться бандиты открыли огонь
Фоторепортажи
5050 лучших фото о самоизоляции
16Беспорядки в США
10:39 (мск), источник: Ведомости

Число больных с коронавирусом в России превысило 432 000 человек

Врачи за сутки диагностировали COVID-19 почти у 8 600 больных

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 03.06
Инфицировано432 277+8 546
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
20.052.06
Скончалось5 215+178
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
20.052.06
Выздоровело195 957+8 972
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
20.052.06
Инфицировано6 383 804+99 739
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
20.052.06
Скончалось380 331+4 429
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
20.052.06
Выздоровело2 731 802+26 600
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
20.052.06
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

В России к 3 июня выявлено 432 277 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Прирост числа больных за сутки составил 8 536 человек. За сутки в стране умерли 178 больных с коронавирусом, всего с начала эпидемии после COVID-19 погибли 5 215 человек.

Читайте также
В долгосрочном иммунитете после вакцинации от коронавируса усомнились

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 8 972 человек, всего в России выздоровело 195 957 человек. В настоящее время COVID-19 болеют 231 105 человек, число активных случаев снижается второй день подряд.

В Москве коронавирус обнаружен еще у 1842 человек, общее число заболевших достигло 187 216. За минувшие сутки в городе выздоровело 3 385 больных, лечение продолжают 92 877 человека.

Коронавирус в мире обнаружен более чем у 6,3 млн человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Россия находится на третьем месте по общему числу выявленных случаев, первое место с 1,8 млн случаев занимают США. Всего в мире умерло более 380 000 больных COVID-19, свыше 106 000 из них приходится на жителей США.

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:40 MSK, 03.06
 Число больных с коронавирусом в России превысило 432 000 человек
Как малый бизнес получает льготы при аренде государственного имущества
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 2 июня
Мишустин назвал данные по коронавирусу в РФ поводом для «осторожного оптимизма»
В России выявлено 8952 новых случая коронавируса
Глава уханьской лаборатории опроверг слухи об утечках и рассказал о международных связях
Аферисты начали охоту на пенсии. Где опасно хранить сбережения
США начали расследование против России и Китая
Бизнес не будут штрафовать за несоблюдение рекомендаций
Мишустин поручил проверить указы Собянина об ограничениях
Онищенко выступил против тотальной вакцинации россиян
Врач сравнила российские и зарубежные тест-системы
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Артисты, которые 5 лет назад отвернулись от России
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Помните Белоснежку из "9 роты"? Вот как изменилась
Hi-Tech
Раскрыт секрет свитков Мертвого моря Возможно, они были созданы в совсем других местах
Авто
Новый штраф в 50 тысяч рублей придумали для пьяных водителей Наказание предусмотрено для тех нетрезвых автомобилистов, которые перевозили в салоне ребенка
Кино
Названа новая ведущая «Дома 2» На телестройку придет известный блогер
Новости партнеров
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Как Пугачева выглядит в реальной жизни. Фото не для слабонервных
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
Состояние Булановой ухудшилось
Популярные темы на «Детях»
Против Бога 225
Развод и новая счастливая жизнь 216
Вопрос 174
Завидую молодым соседям 150
Леди
Решетова дала повод слухам о свадьбе с Тимати Пара вместе с 2015 года.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь