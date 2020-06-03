10:39 (мск), источник: Ведомости
Число больных с коронавирусом в России превысило 432 000 человек
Врачи за сутки диагностировали COVID-19 почти у 8 600 больных
В России к 3 июня выявлено 432 277 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Прирост числа больных за сутки составил 8 536 человек. За сутки в стране умерли 178 больных с коронавирусом, всего с начала эпидемии после COVID-19 погибли 5 215 человек.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 8 972 человек, всего в России выздоровело 195 957 человек. В настоящее время COVID-19 болеют 231 105 человек, число активных случаев снижается второй день подряд.
В Москве коронавирус обнаружен еще у 1842 человек, общее число заболевших достигло 187 216. За минувшие сутки в городе выздоровело 3 385 больных, лечение продолжают 92 877 человека.
Коронавирус в мире обнаружен более чем у 6,3 млн человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Россия находится на третьем месте по общему числу выявленных случаев, первое место с 1,8 млн случаев занимают США. Всего в мире умерло более 380 000 больных COVID-19, свыше 106 000 из них приходится на жителей США.