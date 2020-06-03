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14:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях в Российской венчурной компании

Как стало известно «Ъ», сотрудники службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ и следственного департамента МВД провели сегодня обыски в офисе АО «Российская венчурная компания» (РВК) и в доме ее генерального директора Александра Повалко. По данным источников, близких к следствию, руководство АО РВК подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов. В самой компании подтвердили факт проведения обысков, отметив, что оказывают правоохранительным органам необходимое содействие.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Рано утром сотрудники СЭБ ФСБ и полиции пришли с обысками в офис АО РВК и домой к гендиректору компании Александру Повалко. В ходе мероприятия, санкционированного Тверским райсудом, изымались документы, информация на электронных носителях и проч. После обысков, по некоторым данным, Александру Повалко предстоит допрос в следственном департаменте (СД) МВД. Отметим, что это первое крупное расследование в СД МВД после недавнего назначения его главой замминистра внутренних дел Сергея Лебедева. Его предшественник Александр Романов, напомним, был уволен после того, как за злоупотребления арестовали двух его заместителей и следователя.

Генеральный директор РВК Александр Повалко | Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Источники «Ъ» отмечают, что уголовное дело, в рамках которого были проведены обыски, следственный департамент МВД возбудил по материалам СЭБ ФСБ по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий). По предварительным данным, следствие подозревает, что деньги госкомпании могли инвестироваться в личные проекты ее руководителей.

Пока в деле речь идет о $600 тыс., но, как утверждают источники «Ъ», уже в ближайшее время сумма может вырасти до $3 млн.

Данное уголовное дело, отмечают источники «Ъ», выросло из другого расследования. Речь идет об уголовном преследовании бывшего директора департамента инвестиций и члена правления РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича, которые обвиняются в хищении из венчурной компании 1,3 млрд руб. под предлогом инвестиции средств в США. Предприниматели были арестованы по ходатайствам следствия: им инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Однако в прошлом году после вмешательства уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова обвиняемые были освобождены.
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Эксперты ЦОП «Бизнес против коррупции», разбирая это дело, констатировали наличие перевода гражданско-правового спора в уголовно-правовое русло, а также нарушения, связанные с выбором мер пресечения обвиняемым в преступлении в сфере предпринимательства.

Следует отметить, что Михаил Чучкевич тогда был включен в так называемый российский список Бориса Титова — предпринимателей, уголовные дела в отношении которых уполномоченный по защите прав бизнесменов держит на контроле.

«Венчурный бизнес — сложный бизнес, он требует глубокой экспертизы, я бы даже сказал, навыков предвидения. Но в этом случае мы видим попытку заменить сложный бизнес короткими силовыми разборками, и не исключено, что с рейдерской подоплекой», — отмечал тогда сопредседатель ЦОП БПК Борис Титов. По данным защиты обвиняемых, расследование данного дела продолжается.

В АО РВК не смогли уточнить, задержан или нет кто-то из руководства компании, в ее пресс-службе «Ъ» сообщили: «Следственные органы изучают документы в офисе компании, мы оказываем им все необходимое содействие».

Николай Сергеев, Дмитрий Шестоперов

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