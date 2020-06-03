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16:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин согласился ввести режим ЧС федерального уровня из-за разлива нефти в Норильске

Президент России Владимир Путин согласился ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске. Такую идею на совещании с главой государства озвучил глава МЧС Евгений Зиничев.

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«Первое, что нужно сделать с учетом масштаба происшествия, в соответствии с постановлением правительства № 613, нужно признать ситуацию ЧС федерального характера», — сказал глава ведомства. По его словам, это позволит привлечь силы и средства федерального уровня.

Путин согласился с этой идеей и попросил главу МЧС доложить о ситуации в пятницу, 5 июня. «Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен… Прошу вас как можно быстрее организовать работы, связанные с предотвращением дальнейших негативных влияний на окружающую среду. И, конечно, ключевой вопрос — утилизация собираемых продуктов», — сказал президент.

Во время совещания президент возмутился, что власти узнали о ситуации в Норильске из соцсетей. Глава государства заявил, что ему придется попросить правоохранительные органы разобраться с информацией о своевременной передаче сведений о ЧП в МЧС.

Разлив примерно 20 тыс. тонн дизельного топлива на площади около 350 кв. м произошел из-за разгерметизации одного из резервуаров ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании 29 мая. Нефтепродукты попали в почву, водоем, а также на проезжую часть.

Возбуждено уголовное дело. К утру 30 мая произведена откачка и сбор более 100 тонн.

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