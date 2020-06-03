16:36 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин согласился ввести режим ЧС федерального уровня из-за разлива нефти в Норильске
Президент России Владимир Путин согласился ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня
«Первое, что нужно сделать с учетом масштаба происшествия, в соответствии с постановлением правительства № 613, нужно признать ситуацию ЧС федерального характера», — сказал глава ведомства. По его словам, это позволит привлечь силы и средства федерального уровня.
Путин согласился с этой идеей и попросил главу МЧС доложить о ситуации в пятницу, 5 июня. «Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен… Прошу вас как можно быстрее организовать работы, связанные с предотвращением дальнейших негативных влияний на окружающую среду. И, конечно, ключевой вопрос — утилизация собираемых продуктов», — сказал президент.
Во время совещания президент возмутился, что власти узнали о ситуации в Норильске из соцсетей. Глава государства заявил, что ему придется попросить правоохранительные органы разобраться с информацией о своевременной передаче сведений о ЧП в МЧС.
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