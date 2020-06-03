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17:30 (мск), источник: ТАСС

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

3 июня президент РФ Владимир Путин одобрил введение режима ЧС федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске. ЧП произошло на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу «Норникель») 29 мая.

Что произошло

29 мая легковой автомобиль врезался в резервуар с топливом на ТЭЦ в Норильске. Произошла разгерметизация резервуара и начался пожар. Пострадавших и погибших не было. Возгорание ликвидировали в тот же день. При этом прокуратура Красноярского края начала проверку.

На работу ТЭЦ возгорание не повлияло, поскольку она работает на газе.

30 мая в СК сообщили о проверке из-за разлива нефтепродуктов. По предварительным данным, разлилось около 20 тыс. тонн топлива на площади около 350 кв. м.

В тот же день стало известно, что дизельное топливо с места разлива попало в водоемы, в частности, в реку Далдыкан. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова также сообщила, что специалистов ведомства непосредственно на место ЧП не пускают. При этом в НТЭК заявили, что специалисты компании расследуют инцидент совместно с Росприроднадзором.

Как ликвидируют последствия ЧП

В НТЭК заявили, что специалисты откачали и собрали более 100 тонн нефтепродуктов. Проведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище, в ближайшее время собранные нефтепродукты будут утилизированы.

Сотрудники Заполярного филиала «Норникеля» и НТЭК ведут работы по ликвидации последствий разлива.

Совместно с Росприроднадзором были организованы воздушные осмотры Норило-Пясинской водной системы.

По приглашению компании на место прибыл отряд морской спасательной службы из Мурманска и приступил к ликвидации разлива.

Газоспасательная служба установила в районе устья реки Амбарки боны для сбора нефтепродуктов.

2 июня стало известно, что распространение нефтепродуктов в Норильско-Пясинской водной системе остановлено. Первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко сообщил, что последствия утечки топлива в реки Далдыкан и Амбарка планируют ликвидировать в течение 10−14 суток.

По данным на 3 июня, удалось вывезти порядка 780 тонн загрязненного грунта.

Как отреагировали власти

1 июня было возбуждено уголовное дело. Режим ЧС муниципального уровня ввели в Норильске и на Таймыре. Власти Красноярского края проверят все нефтебазы.

Генпрокуратура взяла под особый контроль проведение проверки.

Глава МЧС Евгений Зинчиев сообщил, что сотрудники ТЭЦ-3 пытались два дня самостоятельно ликвидировать разлив топлива, не сообщая спасателям.

Президент РФ Владимир Путин 3 июня возмутился запоздалой реакцией властей на разлив нефтепродуктов в Норильске. Глава государства одобрил введение в Норильске ЧС федерального уровня.

Что говорят о причинах ЧП


В НТЭК отметили, что резервуар, в котором хранилось дизельное топливо, получил повреждения из-за проседания опор, прослуживших более 30 лет.

3 июня глава МЧС Евгений Зиничев также заявил, что причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива стало проседание свай фундамента.

Первый вице-президент — операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко высказал версию, что частичное проседание опор могло случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты.

Какой может быть ущерб

Власти Норильска сообщили, что разлив нефтепродуктов не привел к загрязнению питьевой воды.

При этом вице-премьер правительства Краснояского края Анатолий Цыкалов отметил, что ущерб, нанесенный разливом топлива, может исчисляться десятками миллиардов рублей.

По мнению координатора арктических проектов WWF России Сергея Верховца последствия аварии будут наблюдаться не один год. «Это и гибель рыб, и загрязнение оперения птиц, и отравление зверей», — отмечает он. По его словам, чтобы минимизировать последствия аварии, необходимо срочно предотвратить дальнейшее распространение ядовитого пятна по водным артериям Севера.

В WWF также отметили, что боны позволили локализовать токсичное пятно на озере Пясино, однако они не смогут защитить водоем от вредных веществ.

3 июня глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске превышена в десятки тысяч раз. Она также сообщила, что в грунт попали около 6 тыс. тонн нефтепродуктов, в водные объекты — порядка 15 тыс. тонн.

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