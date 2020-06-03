17:30 (мск), источник: ТАСС
Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное
3 июня президент РФ Владимир Путин одобрил введение режима ЧС федерального уровня
29 мая легковой автомобиль врезался в резервуар с топливом на ТЭЦ в Норильске. Произошла разгерметизация резервуара и начался пожар. Пострадавших и погибших не было. Возгорание ликвидировали в тот же день. При этом прокуратура Красноярского края начала проверку.
На работу ТЭЦ возгорание не повлияло, поскольку она работает на газе.
30 мая в СК сообщили о проверке
В тот же день стало известно, что дизельное топливо с места разлива попало в водоемы, в частности, в реку Далдыкан. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова также сообщила, что специалистов ведомства непосредственно на место ЧП не пускают. При этом в НТЭК заявили, что специалисты компании расследуют инцидент совместно с Росприроднадзором.
Сотрудники Заполярного филиала «Норникеля» и НТЭК ведут работы по ликвидации последствий разлива.
Совместно с Росприроднадзором были организованы воздушные осмотры
По приглашению компании на место прибыл отряд морской спасательной службы из Мурманска и приступил к ликвидации разлива.
Газоспасательная служба установила в районе устья реки Амбарки боны для сбора нефтепродуктов.
2 июня стало известно, что распространение нефтепродуктов в
По данным на 3 июня, удалось вывезти порядка 780 тонн загрязненного грунта.
1 июня было возбуждено уголовное дело. Режим ЧС муниципального уровня ввели в Норильске и на Таймыре. Власти Красноярского края проверят все нефтебазы.
Генпрокуратура взяла под особый контроль проведение проверки.
Глава МЧС Евгений Зинчиев сообщил, что сотрудники ТЭЦ-3 пытались два дня самостоятельно ликвидировать разлив топлива, не сообщая спасателям.
Президент РФ Владимир Путин 3 июня возмутился запоздалой реакцией властей на разлив нефтепродуктов в Норильске. Глава государства одобрил введение в Норильске ЧС федерального уровня.
В НТЭК отметили, что резервуар, в котором хранилось дизельное топливо, получил повреждения
3 июня глава МЧС Евгений Зиничев также заявил, что причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива стало проседание свай фундамента.
Первый
Власти Норильска сообщили, что разлив нефтепродуктов не привел к загрязнению питьевой воды.
По мнению координатора арктических проектов WWF России Сергея Верховца последствия аварии будут наблюдаться не один год. «Это и гибель рыб, и загрязнение оперения птиц, и отравление зверей», — отмечает он. По его словам, чтобы минимизировать последствия аварии, необходимо срочно предотвратить дальнейшее распространение ядовитого пятна по водным артериям Севера.
В WWF также отметили, что боны позволили локализовать токсичное пятно на озере Пясино, однако они не смогут защитить водоем от вредных веществ.
3 июня глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске превышена в десятки тысяч раз. Она также сообщила, что в грунт попали около 6 тыс. тонн нефтепродуктов, в водные объекты — порядка 15 тыс. тонн.