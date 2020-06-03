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19:07 (мск), источник: Коммерсантъ

В Москве узнали об аварии в Норильске через полчаса

На совещании по проблеме разлива более 21 тыс. тонн топлива норильской ТЭЦ-3 Владимир Путин обвинил власти края и чиновников в том, что они «узнали об аварии только из соцсетей». «Ъ» ознакомился с точной хронологией обмена информацией об аварии (в ГМК «Норильский никель» подтвердили данные).

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Сообщение об утечке топлива от диспетчера поступило в адрес управления ГОиЧС администрации Норильска 29 мая в 12:55, спустя две минуты эту информацию подтвердили на ТЭЦ. В объединенное диспетчерское управление Сибири она поступила в 13:08, в Минэнерго РФ — в 13:20, в САЦ СО ЕЭС в Москве — в 13:49.

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Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

Приказ Норильской топливно-энергетической компании (НТЭК; принадлежит ГМК «Норильский никель») о введении режима чрезвычайной ситуации доведен до властей Норильска в 18:40 29 мая.

В субботу официальных сообщений не отправлялось, а в воскресенье, 31 мая, Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) МЧС РФ получила четыре отчета, включая справку о принятых мерах по ликвидации последствий аварии. Вечером в понедельник, 1 июня, Минэнерго и ЕДДС получили от НТЭК план ликвидации аварии. «Ъ» направил запрос в Минэнерго.

На совещании Владимир Путин согласился ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске. По факту разлива возбуждены три уголовных дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания».

Следите за развитием темы Разлив топлива в Норильске
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