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00:11 (мск), источник: РИА Новости

Экс-полицейских по делу Флойда обвинили в подстрекательстве к убийству

ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Трое бывших офицеров, проходящих по делу афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в Миннеаполисе при задержании 25 мая, обвинены в пособничестве и подстрекательстве к убийству, сообщает телеканал Fox News.

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Ранее сообщалось, что на месте преступления были четверо полицейских — Томас Лейн, Александер Куэнг, Ту Тао, а также Дерек Чавен, который уже задержан и обвиняется в убийстве Флойда. Все они были вскоре уволены из полиции.

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Как следует из судебной базы данных, Чавен обвиняется по трем пунктам: убийство 2-й степени без умысла при совершении тяжкого преступления, убийство 3-й степени при совершении чрезвычайно опасного деяния и непредумышленное убийство 2-й степени в силу халатности, создающей необоснованный риск. Если его вина будет доказана, ему грозит многолетний срок заключения. Первое заседание суда с участием Чавена запланировано на понедельник.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

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