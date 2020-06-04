04:52 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Получил, упал, отжался
Полковник наказал подчиненных за стрельбу по сирийской службе безопасности.
Как стало известно «Ъ», инцидент на командном пункте
По информации «Ъ», вступил в силу приговор заместителю командира 19-й отдельной мотострелковой бригады полковнику Евгению Телешеву, которого Владикавказский гарнизонный военный суд признал виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ), оштрафовав на 350 тыс. руб.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал добровольное возмещение полковником морального вреда потерпевшим по 70 тыс. руб. каждому, принесение им извинений, а также совершение преступления впервые из ложно понятых интересов военной службы, наличие положительной характеристики и наград, участие в боевых действиях и раскаяние в содеянном.
В приговоре отмечается, что преступление было совершено полковником Телешевым при выполнении боевых задач в сложных условиях, связанных с риском для жизни. По мнению суда, старший офицер опасался возникновения конфликтной ситуации с населением и сотрудниками органов безопасности Сирийской Арабской Республики (САР), он также думал о возможной перспективе повторения инцидента.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что полковник Телешев, находясь в командировке в Сирии, исполнял обязанности начальника оперативной группы на тактическом направлении
Затем он приказал старшему по званию изолировать провинившегося военнослужащего в воспитательных целях в комнате отдыха.
По словам полковника, его возмутил тот факт, что об инциденте он узнал от командующего, а не из доклада подчиненных, которые к тому же отрицали сам факт происшествия. Потерпевшие, в свою очередь, рассказали суду, что полковник бил их по голове и в живот, заставил принять «упор лежа» и ногами нанес еще несколько ударов в лицо, а после того как «пошла кровь носом», приказал вытирать пол формой. В довершение всего стрелка заперли, но не в комнате отдыха, а в кладовке.
Изучив обстоятельства дела, суд назначил полковнику Телешеву более мягкий вид наказания, нежели предусмотрен санкцией ч. 3 ст. 286 УК РФ — лишение свободы на срок от трех до десяти лет с запретом занимать определенные должности. Полковника Телешева, учитывая его заслуги, оштрафовали и не стали отстранять от службы, а тем более лишать звания.
Не согласившись с таким решением суда первой инстанции, военные обжаловали его, требуя в качестве компенсации по 930 тыс. руб., добиваясь лишения свободы полковнику и снятия его с должности, полагая, что подобные действия старшего офицера не могут оправдываться боевыми условиями службы. Однако Южный окружной военный суд оставил их жалобы без удовлетворения.
Олег Горяев,