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04:52 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Получил, упал, отжался

Полковник наказал подчиненных за стрельбу по сирийской службе безопасности.

Источник: Reuters

Как стало известно «Ъ», инцидент на командном пункте Дейр-эз-Зор, расположенном на востоке Сирии, едва не стоил карьеры начальнику оперативной группы российских войск полковнику Евгению Телешеву. Узнав от командующего российской группировкой генерал-полковника Андрея Сердюкова, что его подчиненные обстреляли сотрудников службы безопасности Башара Асада, полковник наказал их с применением насилия. За превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями военному грозил десятилетний срок, но он отделался штрафом.

По информации «Ъ», вступил в силу приговор заместителю командира 19-й отдельной мотострелковой бригады полковнику Евгению Телешеву, которого Владикавказский гарнизонный военный суд признал виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ), оштрафовав на 350 тыс. руб.

При определении размера штрафа суд исходил из материальных возможностей офицера, он также обязал его возместить потерпевшим расходы на проезд к месту судебного разбирательства, что составило в общей сложности 70 тыс. руб.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал добровольное возмещение полковником морального вреда потерпевшим по 70 тыс. руб. каждому, принесение им извинений, а также совершение преступления впервые из ложно понятых интересов военной службы, наличие положительной характеристики и наград, участие в боевых действиях и раскаяние в содеянном.

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В приговоре отмечается, что преступление было совершено полковником Телешевым при выполнении боевых задач в сложных условиях, связанных с риском для жизни. По мнению суда, старший офицер опасался возникновения конфликтной ситуации с населением и сотрудниками органов безопасности Сирийской Арабской Республики (САР), он также думал о возможной перспективе повторения инцидента.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что полковник Телешев, находясь в командировке в Сирии, исполнял обязанности начальника оперативной группы на тактическом направлении Эш-Шола. Утром 23 июля 2019 года в служебном кабинете командного пункта (КП) Дейр-эз-Зор он избил двух подчиненных, будучи недовольным выполнением ими спецзадач по обороне КП. Как пояснил полковник в суде, с мая по июль 2019 года на вверенном ему участке была напряженная обстановка: нападение на командный пункт боевиков и дорожно-транспортное происшествие с российскими военнослужащими, в результате которого погибли граждане Сирии.

Когда полковник узнал от командующего группировкой российских войск Андрея Сердюкова о том, что один из его подчиненных, находясь на боевом посту, выстрелил в автомобиль сотрудников службы безопасности САР и пуля пробила стекло машины, в которой, по счастливой случайности, никто не пострадал, то он не сдержался и «применил насилие» к этому бойцу и его непосредственному начальнику.
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Затем он приказал старшему по званию изолировать провинившегося военнослужащего в воспитательных целях в комнате отдыха.

По словам полковника, его возмутил тот факт, что об инциденте он узнал от командующего, а не из доклада подчиненных, которые к тому же отрицали сам факт происшествия. Потерпевшие, в свою очередь, рассказали суду, что полковник бил их по голове и в живот, заставил принять «упор лежа» и ногами нанес еще несколько ударов в лицо, а после того как «пошла кровь носом», приказал вытирать пол формой. В довершение всего стрелка заперли, но не в комнате отдыха, а в кладовке.

Войсковой врач подтвердил суду, что у военнослужащих были установлены закрытые черепно-мозговые травмы — сотрясения головного мозга, которые квалифицируются как легкий вред здоровью.

Изучив обстоятельства дела, суд назначил полковнику Телешеву более мягкий вид наказания, нежели предусмотрен санкцией ч. 3 ст. 286 УК РФ — лишение свободы на срок от трех до десяти лет с запретом занимать определенные должности. Полковника Телешева, учитывая его заслуги, оштрафовали и не стали отстранять от службы, а тем более лишать звания.

Заявленные потерпевшими гражданские иски к подсудимому о компенсации морального вреда по 1 млн руб. суд отклонил как необоснованные, посчитав, что 70 тыс. руб. в качестве возмещения ущерба с них достаточно.

Не согласившись с таким решением суда первой инстанции, военные обжаловали его, требуя в качестве компенсации по 930 тыс. руб., добиваясь лишения свободы полковнику и снятия его с должности, полагая, что подобные действия старшего офицера не могут оправдываться боевыми условиями службы. Однако Южный окружной военный суд оставил их жалобы без удовлетворения.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону

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