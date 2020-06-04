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05:08 (мск), источник: РИА Новости

Полиция оттеснила протестующих в Вашингтоне от Белого дома

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Полиция оттеснила протестующих в Вашингтоне еще дальше от сквера Лафайет, за которым находится Белый дом, передает корреспондент РИА Новости.

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Шеренга полицейских начала движение, пройдя около 50 метров, оставила митингующим небольшой пятачок, на котором, однако, они все уместились, потому что с началом наступления темноты люди начали расходиться.

Протест продолжается мирно, люди постепенно расходятся. В небе появился вертолет. В 23.00 по местному времени (6.00 мск) начнется комендантский час.

Ранее подход к Белому дому отгородили тяжелой техникой.

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Протесты в США

Беспорядки и протесты в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из стражей порядка наступил ему коленом на шею.

На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он скончался в реанимации. Официальные результаты судмедэкспертизы подтвердили, что Флойд умер от удушения.

Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Вашингтоне и других городах страны объявили комендантский час.

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