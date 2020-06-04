Красноярский губернатор прилетел в Норильск из-за ЧП на ТЭЦ-3

Усс также проведет совещание с главой МЧС России Евгением Зиничевым и руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой.
В минувшую пятницу на ТЭЦ-3 Норильска в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизельного топлива. По данным компании «Норникель», к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.
По предварительным данным властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарная.
На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.
В среду на совещании у президента Евгений Зиничев констатировал, что информация о ЧП поступила в МЧС только спустя два дня. В связи с этим Владимир Путин поручил силовикам оценить работу местных чиновников.
Светлана Радионова, в свою очередь, отметила, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз.