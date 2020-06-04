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07:08 (мск), источник: Lenta.Ru

В организме задушенного полицейскими Флойда обнаружили коронавирус и наркотики

Чернокожий Джордж Флойд, который погиб после задержания полицейскими, был заражен коронавирусом. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на результаты вскрытия, проведенного судмедэкспертами округа Хеннепин.

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В официальном заключении они написали, что, скорее всего, заболевание протекало у Флойда без симптомов.

Врачи также обнаружили, что в организме погибшего, предположительно, были такие вещества, как каннабиноиды, амфетамин и фентанил.

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Ранее судмедэксперты Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хэннепин заявили, что Джордж Флойд скончался в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания), вызванного использованными полицией при задержании приемами. Ассоциация судмедэкспертов США согласилась с их выводами.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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Прокурор Миннесоты ужесточил обвинение в убийстве по делу Джорджа Флойда
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08:07 (мск)© Ньюстюб
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