В организме задушенного полицейскими Флойда обнаружили коронавирус и наркотики

В официальном заключении они написали, что, скорее всего, заболевание протекало у Флойда без симптомов.
Врачи также обнаружили, что в организме погибшего, предположительно, были такие вещества, как каннабиноиды, амфетамин и фентанил.
Ранее судмедэксперты Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хэннепин заявили, что Джордж Флойд скончался в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания), вызванного использованными полицией при задержании приемами. Ассоциация судмедэкспертов США согласилась с их выводами.
В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.