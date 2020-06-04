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10:15 (мск), источник: RNS

МЧС нашло способ ликвидировать последствия ЧП в Норильске

Способ ликвидации разлива нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске найден. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев в ходе совещания в Норильске.

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«Я думаю, что решение найдено. И мы его выполним», — передает «РИА Новости» слова Зиничева.

Министр не уточнил, о каком конкретном решении идет речь.

При этом в Росприроднадзоре агентству сообщили, что сжигать разлитые нефтепродукты не будут.

Ранее сообщалось, что глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс прибыли в Норильск, где произошел разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Они будут принимать на месте решения о механизмах ликвидации последствий экологической катастрофы.

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29 мая 2020 года в Норильске Красноярского края произошел разлив около 17 тыс. тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3, эксплуатируемой АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Авария привела к тому, что топливо проникло в почву и ближайшие водоемы — реку Амбарная, которая обеспечивает водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м., сообщала прокуратура Красноярского края.

3 июня на совещании у президента глава МЧС Евгений Зиничев констатировал, что информация о ЧП поступила в МЧС только спустя два дня. В связи с этим президент РФ Владимир Путин призвал к ответу руководство компании-эксплуатанта поврежденного резервуара. Глава государства отметил, что ему придется попросить соответствующие контролирующие органы и правоохранительные разобраться в ситуации.

Впоследствии было возбуждено три уголовных дела по статьям УК РФ: 254 («Порча земли»), 246 («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ») и 250 («Загрязнение вод»). Их соединили в одно уголовное производство, им занимается главное управление СК РФ. Сейчас по уголовному делу делу задержан начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.

На территории Красноярского края после утечки топлива ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

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Путин готов объявить режим ЧС федерального уровня из-за инцидента в Норильске
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10:44 (мск)© Ньюстюб
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