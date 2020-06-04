10:45 (мск), источник: Life.ru
МЧС показало место разлива топлива в Норильске с высоты птичьего полёта — видео
Масштабы ЧП с воздуха осмотрели глава ведомства Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс.
Глава МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс осмотрели с воздуха место разлива нефтепродуктов и оценили масштаб бедствия. Об этом сообщает
— На месте ЧС работает оперативная группа МЧС России, оснащённая беспилотными авиационными системами для мониторинга развития ситуации. На основе полученных данных специалисты проводят расчёты, строят ортофотопланы и модели развития обстановки, — говорится в сообщении ведомства.
Меры по ликвидации последствий разлива топлива сегодня обсудят на выездной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
Напомним, после пожара на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент случился после того, как в резервуар врезался автомобиль. Кадры последствий аварии попали в Сеть. Президент РФ Владимир Путин провёл экстренное совещание по ситуации с разливом топлива. МЧС России сообщило, что в Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.