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10:45 (мск), источник: Life.ru

МЧС показало место разлива топлива в Норильске с высоты птичьего полёта — видео

Масштабы ЧП с воздуха осмотрели глава ведомства Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс.

Глава МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс осмотрели с воздуха место разлива нефтепродуктов и оценили масштаб бедствия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

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МЧС России

— На месте ЧС работает оперативная группа МЧС России, оснащённая беспилотными авиационными системами для мониторинга развития ситуации. На основе полученных данных специалисты проводят расчёты, строят ортофотопланы и модели развития обстановки, — говорится в сообщении ведомства.

Меры по ликвидации последствий разлива топлива сегодня обсудят на выездной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Напомним, после пожара на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент случился после того, как в резервуар врезался автомобиль. Кадры последствий аварии попали в Сеть. Президент РФ Владимир Путин провёл экстренное совещание по ситуации с разливом топлива. МЧС России сообщило, что в Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

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