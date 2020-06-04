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12:24 (мск), источник: Коммерсантъ

СКР возбудил дело о халатности из-за позднего сообщения о ЧП под Норильском

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования об аварии под Норильском (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщается на сайте ведомства. В отношении кого возбуждено уголовное дело, не уточняется. Накануне президент Владимир Путин возмутился, что Москва узнала о ЧП поздно и пообещал, что попросит правоохранительные органы разобраться с должностными лицами.

Источник: Следственный комитет РФ

Также отмечается, что сегодня, 4 июня, следствие будет просить об аресте начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина, которого задержали накануне. Он отказался давать показания.

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В связи с аварией ранее было уже возбуждено три уголовных дела — по ст. 254 (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).

Вчера на совещании Владимир Путин возмутился тем, что сообщение о разливе дизтоплива под Норильском поступило в Москву слишком поздно. В частности, он жестко говорил с губернатором Александром Уссом. «Доклад-то… Это… И закончил! А чего делать-то? Вы же губернатор», — сказал он. Президент также спросил, кто является собственником резервуара — это «Норильско-Таймырская энергетическая компания», ее возглавляет Сергей Липин.

Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?
Владимир Путин
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