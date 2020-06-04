12:24 (мск), источник: Коммерсантъ
СКР возбудил дело о халатности из-за позднего сообщения о ЧП под Норильском
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о халатности
Также отмечается, что сегодня, 4 июня, следствие будет просить об аресте начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина, которого задержали накануне. Он отказался давать показания.
В связи с аварией ранее было уже возбуждено три уголовных дела — по ст. 254 (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).
Вчера на совещании Владимир Путин возмутился тем, что сообщение о разливе дизтоплива под Норильском поступило в Москву слишком поздно. В частности, он жестко говорил с губернатором Александром Уссом. «Доклад-то… Это… И закончил! А чего
Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?