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13:51 (мск), источник: РИА Новости

Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ-3 после разлива топлива в Норильске

КРАСНОЯРСК, 4 июн — РИА Новости. Суд в Норильске заключил под стражу начальника цеха ТЭЦ-3 по уголовному делу о разливе 20 тысяч тонн топлива, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова.

Источник: РИА Новости

«Суд принял решение избрать меру пресечения Вячеславу Старостину — содержание под стражей сроком на 1 месяц 30 суток, по 31 июля», — сказала Веселова.

По данным СК РФ, задержанный давать показания отказался.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 29 мая прохудился, в результате и произошла утечка. Как заявляет компания «Норникель», основная причина аварии — потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

Во время загрузки произошла ошибка.

На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.

По факту самой экологической аварии возбуждены три уголовных дела. Кроме того, сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела о халатности из-за несвоевременного информирования о ЧП. Как отмечал глава МЧС РФ Евгений Зиничев, информация об аварии поступила в ведомство только спустя два дня.

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