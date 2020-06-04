Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ-3 после разлива топлива в Норильске

«Суд принял решение избрать меру пресечения Вячеславу Старостину — содержание под стражей сроком на 1 месяц 30 суток, по 31 июля», — сказала Веселова.
По данным СК РФ, задержанный давать показания отказался.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 29 мая прохудился, в результате и произошла утечка. Как заявляет компания «Норникель», основная причина аварии — потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.
По факту самой экологической аварии возбуждены три уголовных дела. Кроме того, сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела о халатности из-за несвоевременного информирования о ЧП. Как отмечал глава МЧС РФ Евгений Зиничев, информация об аварии поступила в ведомство только спустя два дня.