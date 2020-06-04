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14:21 (мск), источник: Газета.Ру

Спустя 13 лет: полиция вышла на похитителя Мэдлин Макканн

Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн.

Источник: AP 2020

Уже 13 лет идет расследование таинственного исчезновения трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн из квартиры, которую снимала семья во время отдыха на португальском курорте Прая-да-Луш. Ранее полиция подозревала в причастности к преступлению самих родителей, однако те доказывали, что дочь была украдена педофилом. Сейчас их версия может подтвердиться — в похищении Мэдлин полиция подозревает 43-летнего немца, отбывающего наказание за сексуальное насилие в отношении ребенка.

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В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый. Об этом телеканалу «Би-би-си» сообщили в полиции Великобритании.

Там уточнили, что речь идет о 43-летнем немце, который в данный момент отбывает наказание в тюрьме Германии по делу о сексуальном насилии в отношении ребенка. По информации следствия, в 2007 году мужчина путешествовал по Португалии в доме на колесах и остановился на курорте Прая-да-Луш, где в то же время отдыхала семья Макканнов. Кроме того, его фургон в последний раз видели в том же районе, откуда и исчезла Мэдлин.

Внимание правоохранительных органов привлекло и то, что на следующий день после происшествия мужчина переоформил автомобиль на чужое имя. «Би-би-си» отмечает, что в настоящее время следствие принимает дополнительные меры для сбора необходимой для официального обвинения доказательной базы.

Напомним, что 7 мая 2007 года супруги Джерри и Кейт Макканн, отдыхавшие в Португалии на курорте Прая-да-Луш с друзьями, решили отпраздновать предпоследний день отпуска в ресторане, находившимся совсем недалеко от квартиры, где они остановились.

Они уложили спать дочь Мэдлин и ее младших братьев-близнецов Шона и Амели и направились отмечать. При этом, по словам друзей, Макканны каждые полчаса по очереди бегали домой, чтобы убедиться, что с детьми все в порядке. То же самое делали и их гости.

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Так, один из них, пойдя проведать своего ребенка, решил заглянуть и к детям Макканнов. Тогда же он обнаружил, что дверь в их комнату открыта — два младших ребенка спят, а Мэдлин исчезла.

В тот же момент мужчина вызвал полицию, однако поиски по горячим следам ничего не дали. Вместе с тем очевидцы рассказали правоохранителям, что видели, как двое неизвестных четырежды посещали соседние апартаменты незадолго до исчезновения девочки. Также они сообщили, что в это же время рядом с домом парковался белый фургон.

Тем не менее, у полицейских подозрение вызвали сами родители исчезнувшей девочки. Им казалось необычной активность, с которой Джерри и Кейт начали привлекать португальскую и британскую прессу, а также профессиональных пиарщиков.

Кроме того, предположение правоохранителей подтверждалось тем, что судмедэксперты обнаружили в квартире, которую снимали Макканны, а также в их автомобиле следы крови Мэдлин. Помимо этого полиция сообщала о несостыковках в показаниях супругов. Тем не менее, официальное обвинение родителям предъявлено не было.

Сами же Макканны продолжали продвигать версию о том, что девочку похитил педофил. И сейчас это предположение может действительно подтвердиться.

Такого же мнения придерживается и журналист-расследователь Марк Уильямс-Томас. В разговоре с газетой The Sun он предполагал, что Мэдлин сама могла выйти из квартиры в поисках родителей, после чего ее и схватил злоумышленник. Он подчеркнул, что ставни на окнах открывались только изнутри, а следов взломов входных дверей обнаружено не было.

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Как рассказывал информированный источник португальской газете The Independent, на момент исчезновения Мэдлин на юге страны было известно о 38 преступниках, совершавших сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних. Кроме того, в тот период было зафиксировано пять случаев похищения детей.

Тем не менее, некоторые следователи убеждены, что обстоятельства исчезновения девочки противоречат типичному поведению педофилов — они редко охотятся на жертв, пробираясь в их дом.

Расследование дела продолжается уже 13 лет. При этом Кэтрин и Джерри Макканны попросили судебные власти стать юридическими опекунами Мэдлин и действовать в ее интересах — суд согласился взять на себя эти обязательства.

«Главное и самое несправедливое в том, что после завершения первоначального расследования в Португалии никто не делал ничего существенного для розыска Мэдлин», — объяснил свою просьбу Джерри Макканн местным СМИ.

Теперь же каждые полгода под давлением судебных инстанций полицейские вынуждены обращаться в МВД страны с просьбой продолжать финансирование расследования. Сообщается, что при этом следователи считают, что девочка до сих пор может быть жива, а значит необходимо довести данное дело до конца.

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