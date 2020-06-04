20:59 (мск), источник: Ведомости
В Москве задержан гендиректор Российской венчурной компании
Ранее ФСБ провела обыски в офисах РВК и в доме
В Москве задержан гендиректор АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александр Повалко, рассказал «Ведомостям» источник в правоохранительных органах. По данным источников РБК, Повалко задержан на 48 часов.
3 июня стало известно, что сотрудники службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности (СЭБ ФСБ) и полиции провели обыски в офисе компании и в доме Повалко. Изымались документы, информация на электронных носителях и прочее, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Поводом для расследования якобы стал рапорт сотрудника СЭБ ФСБ, в котором говорилось о возможных махинациях со стороны руководства АО РВК. Речь шла о необоснованном выделении инвестиций в $600 000 «на проект, который себя не оправдал», писала газета. Сумма ущерба, по данным газеты, может вырасти до $3 млн.
Источник «Ведомостей» в правоохранительных отмечал, что новое дело выросло из дела о хищении из РВК почти $23 млн (1,3 млрд руб. в рублевом эквиваленте) под предлогом инвестиции средств в США. Эти деньги компания вложила в проект Alion Energy, связанный с солнечной энергетикой. Следствие полагает, что перевод был осуществлен вопреки решениям совета директоров РВК, который не увидел экономической обоснованности этих инвестиций.
В хищениях обвинялись
В РВК «Ведомостям» накануне сообщили лишь, что следственные органы интересует «исторический» портфель РВК, сделки 2012−2016 гг. Там уточнили, что компания оказывает правоохранителям все необходимое содействие. РВК работает в штатном режиме.
Артем Гирш, Алексей Никольский, Екатерина Кинякина, Ангелина Кречетова