Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 4 июняОткрытие Третьяковской галереи, начало Брусиловского прорыва, первое вручение Пулитцеровской премии и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
8США впервые за девять лет отправили людей на МКС
10Мокрое дело: на Индию и Бангладеш обрушился суперураган
21:11 (мск), источник: Интерфакс

Политолога Платошкина отправили под домашний арест по делу о распространении фейков

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU — Политолог Николай Платошкин отправлен по решению суда под домашний арест по делу о пособничестве массовым беспорядкам и распространении угрожающих жизни граждан сведений, сообщили в пресс-службе СКР.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 04.06
Инфицировано441 108+8 831
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
22.054.06
Скончалось5 384+169
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
22.054.06
Выздоровело204 623+8 666
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
22.054.06
Инфицировано6 570 362+126 064
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
22.054.06
Скончалось387 634+5 199
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
22.054.06
Выздоровело2 837 101+72 797
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
22.054.06
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Ранее ведомство заявило о возбуждении дела в отношении Платошкина по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков), а также ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

О конкретных эпизодах, вменяемых Платошкину, в пресс-службе не сообщили.

54-летний Платошкин — российский политолог, доктор исторических наук, доцент, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета.

В сентябре прошлого года участвовал от КПРФ в выборах депутатов Законодательной думы Хабаровского края и дополнительных выборах депутата Госдумы по Комсомольскому одномандатному округу № 70. Занял второе место, набрав 24,69% голосов избирателей.

 В Роспотребнадзоре призвали россиян пересидеть майские праздники дома
Над Эр-Риядом перехвачены две ракеты
Коронавирус COVID-19: главные события 4 июня
В Москве задержан гендиректор Российской венчурной компании
Путин поручил найти средства на подключение россиян к газу
Глава Роспотребнадзора считает неизбежной новую пандемию
Костры, шашлыки, змеи. За что могут оштрафовать на даче
В Москве появился новый тип пропусков
Gnezdo.ru
Внук Юрия Гагарина подрос. Глянь, на кого похож
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Помните Белоснежку из "9 роты"? Вот как изменилась
Hi-Tech
Как выглядит модульный смартфон будущего (фото) Вы захотите себе такой
Горячие темы на Авто
Русская мафия держит оборону в Америке! 252
Как насчёт нового-РАЗДЕЛА ? 155
Чисто поржать))) 154
Не верю в статистику по коронавирусу 132
Кино
От хакерши до ведьмы: Анджелине Джоли — 45 Эталонная красавица и неутомимый общественный деятель, но в первую очередь — успешная и разносторонняя актриса, имеющая за плечами более 50 работ. Вспоминаем творческий путь Анджелины Джоли и отслеживаем эволюцию ее героинь
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Проблемы с экзаменами 227
Отдых в Сочи 98
Планирование беременности в пандемию 70
Работа в новом мире 69
Леди
В сети обсуждают снимок Подольской в мини-шортах Как выглядит звезда?
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь