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22:25 (мск), источник: Интерфакс

В Тольятти переполнены больницы из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU — Медики Тольятти ежедневно имеют дело с огромным, возрастающим потоком пациентов с коронавирусной пневмонией, нуждающихся в госпитализации, много пожилых пациентов в тяжелом состоянии. Об этом сообщил главный врач тольяттинской горбольницы № 5, в составе которой есть COVID-госпиталь, Николай Ренц в своем видеообращении на сайте больницы.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:33 MSK, 04.06
Инфицировано441 108+8 831
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
22.054.06
Скончалось5 384+169
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
22.054.06
Выздоровело204 623+8 666
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
22.054.06
Инфицировано6 581 066+135 609
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
22.054.06
Скончалось388 118+5 667
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
22.054.06
Выздоровело2 844 451+79 536
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
22.054.06
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Источник: Агентство «Москва»

«При коронавирусной инфекции очень характерные изменения в легочной ткани, которые позволяют нам с очень высокой степенью вероятности уверять и понимать, что это поражение вызвано COVID-19. У нас огромный поток пациентов, которым мы не можем отказать, которые нуждаются в госпитализации, у которых объем поражения легких достаточно высок и эти люди, по мнению наших докторов, должны наблюдаться и должны иметь при ухудшении дальнейшей ситуации доступ к источнику кислорода», — сказал Ренц.

По его словам, с конца прошлой недели ежедневное количество обращений пациентов с подозрением на коронавирусную пневмонию составляет 250−280 человек.

«С понедельника мы вынуждены закрывать в Автозаводском районе все виды медицинской помощи кроме родовспоможения и лечения онкозаболеваний и развёртывать на базе хирургического корпуса и на базе педиатрического корпуса коронавирусные госпиталя. Все больницы переполнены, и мы вынуждены по приказу министерства здравоохранения открыть еще госпиталь на 550 коек», — сказал Ренц.

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«Мы открыли (для приема пациентов с коронавирусной инфекцией-ИФ) в Тольятти сначала инфекционную больницу, потом 810-й наш корпус и это было 500 коек. Потом увеличили количество коек в нашем еще на 120, потом открыли в Тольятти 220 коек в четвертой больнице, потом открыли ставропольскую больницу на 130 коек, и инфекционную больницу в поселке Шлюзовом на 80 коек. Ставропольскую больницу мы заполнили за три дня, в Шлюзовом за три дня. И только в нашем госпитале на 750 койках лежит 840 пациентов», — заявил Ренц.

По его словам, прослеживается плохая тенденция изменения возрастного состава пациентов и тяжести течения болезни. «Пожилых людей, их много, они тяжелые и, к сожалению, далеко не всех нам удается спасти», — сказал врач.

Ренц отметил, что заражаются и медики.

«Мы работаем в очаге и, несмотря на все меры предосторожности, мы несем потери, и потери очень значительные. У нас почти более 100 человек персонала заразились, заболели, находятся на больничном листе и соответственно тоже не могут принять участие в оказании медицинской помощи. Мы с помощью Минздрава привлекаем врачей и медсестер со всех городов и весей Самарской области. На сегодняшний день приняли на работу к себе 40 врачей и 76 медсестер и продолжаем набор. Но, к сожалению, взять особо негде», — подчеркнул Ренц.

За минувшие сутки, по официальным данным, в Самарской области подтверждены лабораторно 63 случая заражения, всего в регионе зафиксировано 2833 случая коронавируса, в том числе 471 случай в Тольятти. 1212 человек выздоровели, 23 скончались.

По данным на вторую половину мая, в регионе с начала года было зарегистрировано более одной тысячи случаев внебольничной пневмонии, что в четыре раза выше показателя заболеваемости внебольничной пневмонией по сравнению со среднемноголетним показателем за период с 2017 по 2019 годы.

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