В Тольятти переполнены больницы из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Источник: Агентство «Москва»
«При коронавирусной инфекции очень характерные изменения в легочной ткани, которые позволяют нам с очень высокой степенью вероятности уверять и понимать, что это поражение вызвано COVID-19. У нас огромный поток пациентов, которым мы не можем отказать, которые нуждаются в госпитализации, у которых объем поражения легких достаточно высок и эти люди, по мнению наших докторов, должны наблюдаться и должны иметь при ухудшении дальнейшей ситуации доступ к источнику кислорода», — сказал Ренц.
По его словам, с конца прошлой недели ежедневное количество обращений пациентов с подозрением на коронавирусную пневмонию составляет 250−280 человек.
«С понедельника мы вынуждены закрывать в Автозаводском районе все виды медицинской помощи кроме родовспоможения и лечения онкозаболеваний и развёртывать на базе хирургического корпуса и на базе педиатрического корпуса коронавирусные госпиталя. Все больницы переполнены, и мы вынуждены по приказу министерства здравоохранения открыть еще госпиталь на 550 коек», — сказал Ренц.
«Мы открыли (для приема пациентов с коронавирусной инфекцией-ИФ) в Тольятти сначала инфекционную больницу, потом 810-й наш корпус и это было 500 коек. Потом увеличили количество коек в нашем еще на 120, потом открыли в Тольятти 220 коек в четвертой больнице, потом открыли ставропольскую больницу на 130 коек, и инфекционную больницу в поселке Шлюзовом на 80 коек. Ставропольскую больницу мы заполнили за три дня, в Шлюзовом за три дня. И только в нашем госпитале на 750 койках лежит 840 пациентов», — заявил Ренц.
По его словам, прослеживается плохая тенденция изменения возрастного состава пациентов и тяжести течения болезни. «Пожилых людей, их много, они тяжелые и, к сожалению, далеко не всех нам удается спасти», — сказал врач.
Ренц отметил, что заражаются и медики.
«Мы работаем в очаге и, несмотря на все меры предосторожности, мы несем потери, и потери очень значительные. У нас почти более 100 человек персонала заразились, заболели, находятся на больничном листе и соответственно тоже не могут принять участие в оказании медицинской помощи. Мы с помощью Минздрава привлекаем врачей и медсестер со всех городов и весей Самарской области. На сегодняшний день приняли на работу к себе 40 врачей и 76 медсестер и продолжаем набор. Но, к сожалению, взять особо негде», — подчеркнул Ренц.
За минувшие сутки, по официальным данным, в Самарской области подтверждены лабораторно 63 случая заражения, всего в регионе зафиксировано 2833 случая коронавируса, в том числе 471 случай в Тольятти. 1212 человек выздоровели, 23 скончались.
По данным на вторую половину мая, в регионе с начала года было зарегистрировано более одной тысячи случаев внебольничной пневмонии, что в четыре раза выше показателя заболеваемости внебольничной пневмонией по сравнению со среднемноголетним показателем за период с 2017 по 2019 годы.
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