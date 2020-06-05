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01:38 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: хакеры атаковали университет в США, где разрабатывается лекарство от COVID-19

Подробностей об этом следователи не раскрывают из соображений безопасности.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:33 MSK, 05.06
Инфицировано441 108+8 831
22.05
8894
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Скончалось5 384+169
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Выздоровело204 623+8 666
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24.05
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Инфицировано6 591 933+199 614
22.05
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23.05
107500
24.05
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22.054.06
Скончалось388 612+5 314
22.05
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Выздоровело2 850 862+64 337
22.05
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22.054.06
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Источник: AFP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Хакерская атака совершена на Калифорнийский университет в Сан-Франциско, сотрудники которого занимаются разработкой лекарства от заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителей этого исследовательского центра.

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По их словам, атака была совершена на текущей неделе, при этом они не уточнили, какая именно сфера их деятельности была затронута в результате действий хакеров. Об инциденте было доложено правоохранительным органам и экспертам по безопасности. Ведется расследование его обстоятельств, а также установление возможного ущерба университету. В настоящий момент, по словам представителей университета, следователи из соображений безопасности не раскрывают дополнительных подробностей о совершенной атаке.

Bloomberg подчеркивает, что Калифорнийский университет в Сан-Франциско является одним из ведущих в США в деле создания тестов на наличие антител к новому коронавирусу, а также в разработке и проведении клинических испытаний лекарства от вызываемого им заболевания COVID-19. Так, на его базе проходили тестирования противомалярийного препарата гидроксихлорохин.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что начал принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин после того, как в Белом доме были зафиксированы два случая заражения новым коронавирусом. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что по-прежнему не рекомендует использование гидроксихлорохина в качестве лекарства от COVID-19.

Многие специалисты в США считают, что эффективность гидроксихлорохина при борьбе с коронавирусом не доказана, а сам препарат может причинить серьезный вред организму. Трамп подчеркивал, что проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции каждый день, и анализы дают отрицательный результат.

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