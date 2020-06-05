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07:38 (мск), источник: РИА Новости

В Бразилии за сутки выявили более 30 тысяч случаев COVID-19

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Суточный прирост летальных исходов от COVID-19 в Бразилии за сутки составил 1473, число зараженных увеличилось более чем на 30 тысяч, сообщило министерство здравоохранения страны.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:33 MSK, 05.06
Инфицировано441 108+8 831
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
22.054.06
Скончалось5 384+169
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
22.054.06
Выздоровело204 623+8 666
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
22.054.06
Инфицировано6 639 092+127 396
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
22.054.06
Скончалось391 249+5 176
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
22.054.06
Выздоровело2 872 731+65 311
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
22.054.06
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Источник: AFP 2020

Статистика по коронавирусу в южноамериканской стране продолжает расти — Бразилия, по данным университета Джона Хопкинса, обойдя Италию, заняла третье место в мире по числу жертв (после США и Великобритании), по количеству заражений — на втором после США.

По последним данным минздрава, в стране подтвержден 614 941 случай COVID-19 (+30 925 за сутки), скончались 34 021 человек. Выздоровели почти 255 тысяч пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли около 380 тысяч человек.

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