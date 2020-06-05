12:44 (мск), источник: РИА Новости
В Вашингтоне двое военных пострадали при ударе молнии в парке
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Двое военнослужащих пострадали при ударе молнии в парке
Вечером в четверг на Вашингтон обрушился ливень, он разогнал часть протестующих перед Белым домом.
«Вскоре после полуночи… поступил звонок с сообщением о двух военнослужащих, пострадавших от удара молнии, ударившей неподалеку в пределах периметра парка Лафайет. Оба были доставлены в больницу с травмами, не представляющими угрозу для жизни», — сообщил департамент в Twitter.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.