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12:44 (мск), источник: РИА Новости

В Вашингтоне двое военных пострадали при ударе молнии в парке

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Двое военнослужащих пострадали при ударе молнии в парке Лафайет-сквер в Вашингтоне рядом с Белым домом, где на этой неделе идут протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает департамент пожарной и неотложной медицинской помощи округа Колумбия.

Источник: AP 2020

Вечером в четверг на Вашингтон обрушился ливень, он разогнал часть протестующих перед Белым домом.

«Вскоре после полуночи… поступил звонок с сообщением о двух военнослужащих, пострадавших от удара молнии, ударившей неподалеку в пределах периметра парка Лафайет. Оба были доставлены в больницу с травмами, не представляющими угрозу для жизни», — сообщил департамент в Twitter.

С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.

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14:27 (мск)© Ньюстюб
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