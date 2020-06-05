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14:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Потанин пообещал Путину устранить последствия разлива топлива за счет «Норникеля»

Он оценил ущерб в 10 млрд рублей и более.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин на совещании сообщил президенту России Владимиру Путину, что последствия аварии под Норильском будут устранены за счет средств компании, без привлечения бюджетных средств.

Сколько нужно будет, столько и потратим.
Владимир Потанин
Глава «Норникеля»

Расходы на восстановление экологии в регионе Потанин оценил примерно в 10 млрд руб. и более. Он пообещал, что экосистему вернется в нормальное состояние.

Владимир Путин отметил, что если бы резервуар для хранения топлива своевременно поменяли, авария бы не случилось.

Он поручил объективно оценить нанесенный ущерб после аварии под Норильском.

Глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс доложили Владимиру Путину о том, что ЧП с разливом дизельного топлива локализовано. По словам главы МЧС, собранное топливо пока останется в полевых хранилищах, его вывезут, как только появится такая возможность.

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29 мая на Норильской ТЭЦ-3 (принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании, которая управляет энергоактивами «Норникеля» в Красноярском крае) произошла авария, разлилось около 21 тыс. т дизельного топлива. Авария была объявлена ЧС федерального масштаба.

Сегодня МЧС сообщило о локализации разлива топлива.

В связи с аварией ведется уголовное разбирательство о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, загрязнении вод и о халатности из-за несвоевременного информирования о ЧП. Начальник цеха Норильской ТЭЦ Вячеслав Старостин арестован до 31 июля.

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16:08 (мск)© Ньюстюб
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