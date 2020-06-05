14:58 (мск), источник: Коммерсантъ
Потанин пообещал Путину устранить последствия разлива топлива за счет «Норникеля»
Он оценил ущерб в 10 млрд рублей и более.
Глава «Норникеля» Владимир Потанин на совещании сообщил президенту России Владимиру Путину, что последствия аварии под Норильском будут устранены за счет средств компании, без привлечения бюджетных средств.
Сколько нужно будет, столько и потратим.
Расходы на восстановление экологии в регионе Потанин оценил примерно в 10 млрд руб. и более. Он пообещал, что экосистему вернется в нормальное состояние.
Он поручил объективно оценить нанесенный ущерб после аварии под Норильском.
Глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс доложили Владимиру Путину о том, что ЧП с разливом дизельного топлива локализовано. По словам главы МЧС, собранное топливо пока останется в полевых хранилищах, его вывезут, как только появится такая возможность.
29 мая на Норильской ТЭЦ-3 (принадлежит
В связи с аварией ведется уголовное разбирательство о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, загрязнении вод и о халатности