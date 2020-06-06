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01:17 (мск), источник: Интерфакс

Четверо детей и один взрослый погибли на пожаре в Иркутской области

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU — Пожар в частном доме под Иркутском унес жизни пяти человек, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Источник: Reuters

Погибли четверо детей и их отец. Одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. По предварительной информации, это мать детей.

Пожар произошел в жилом доме в Зиминском районе Иркутской области. По предварительным данным, его причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Как сообщил источник, семья была социально проблемной. Родители злоупотребляли алкоголем и жили на социальные выплаты, положенные детям. Четверо детей жили с родителями, еще пятеро находились на воспитании родственников. Вероятно, взрослые устроили пожар, злоупотребив алкоголем.

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