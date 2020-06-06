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01:55 (мск), источник: РИА Новости

Раскрыта новая мошенническая схема с «перерасчетом пенсий»

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Пенсионном фонде (ПФР) рассказали о резком увеличении числа обращений граждан о «перерасчете пенсий», навязанном им недобросовестными юридическими организациями. Об этом говорится на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

Источник: РИА Новости

«Средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей. <…> За подготовку заявлений о перерасчете и юридическое сопровождение взималась плата от 20 до 900 тысяч рублей за одно заявление», — рассказали в ведомстве.

Подчеркивается, что мошенники нередко представляются сотрудниками ПФР и сообщают пожилым людям о положенной им денежной выплате. При этом предлагается указать номер счета для перечисления денег.

Также возможна рассылка СМС-сообщений с сайта, маскирующегося под портал Госуслуг. В них указана информация о компенсации.

«(Мошенники. — Прим. Ред.) пытаются выяснить данные банковской карты или предлагают перевести деньги на сторонний счет, якобы для уплаты госпошлины за будущую компенсацию», — уточняют специалисты.

Руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев призывает ни в коем случае не указывать на неизвестных сайтах данные банковской карты и пароли из СМС-сообщений. В подобных ситуациях следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Подчеркивается, что сотрудники государственных ведомств не запрашивают персональные данные по телефону.

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