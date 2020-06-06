10:41 (мск), источник: Интерфакс
В России за сутки выявлены 8 855 новых заболевших коронавирусом
Москва. 6 июня. INTERFAX.RU — За последние сутки число заражений коронавирусом нового типа в России выросло на 8 855, сообщает оперштаб.
Темп прироста продолжает стабильно снижаться: сейчас он составляет 1,97%, неделю назад был 2,3%; две недели назад — 2,9%.
Всего в стране на данный момент 458 689 случаев заболевания. Россия
В Москве зарегистрировано 1992 новых инфицированных. В Подмосковье — 758, в
За весь период скончались от COVID-19 5 725 человек, в том числе 197 за последние сутки. Это второй самый высокий показатель в стране за все время ситуации с COVID-19 (антирекорд — 232 смерти — был зафиксирован 29 мая).
Поправились и выписаны за все время 221 388 человек. За последние 24 часа выздоровели еще 8 708 человек. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 231 576.