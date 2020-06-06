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10:41 (мск), источник: Интерфакс

В России за сутки выявлены 8 855 новых заболевших коронавирусом

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU — За последние сутки число заражений коронавирусом нового типа в России выросло на 8 855, сообщает оперштаб.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 06.06
Инфицировано458 689+8 855
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
23.055.06
Скончалось5 725+197
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
23.055.06
Выздоровело221 388+8 708
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
23.055.06
Инфицировано6 734 088+83 041
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
23.055.06
Скончалось394 875+3 436
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
23.055.06
Выздоровело2 746 192 
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
23.055.06
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

Темп прироста продолжает стабильно снижаться: сейчас он составляет 1,97%, неделю назад был 2,3%; две недели назад — 2,9%.

Всего в стране на данный момент 458 689 случаев заболевания. Россия по-прежнему на третьем месте по числу зафиксированных диагнозов COVID-19; на первом — США (1,89 млн), на втором — Бразилия (614,9 тыс.).

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В Москве зарегистрировано 1992 новых инфицированных. В Подмосковье — 758, в Санкт-Петербурге — 347, в Нижегородской области — 321, в Свердловской области — 249, в Ростовской области — 212.

За весь период скончались от COVID-19 5 725 человек, в том числе 197 за последние сутки. Это второй самый высокий показатель в стране за все время ситуации с COVID-19 (антирекорд — 232 смерти — был зафиксирован 29 мая).

Поправились и выписаны за все время 221 388 человек. За последние 24 часа выздоровели еще 8 708 человек. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 231 576.

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