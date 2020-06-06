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21:07 (мск), источник: РИА Новости

В Волге заметили нефтяное пятно

САРАТОВ, 6 июн — РИА Новости. Нефтяное пятно обнаружили в Волге у берегов Саратова, прокуратура начала проверку, сообщило в субботу надзорное ведомство.

«Прокуратурой Саратовской области <…> организована проверка по факту обнаружения нефтяного пятна в Волгоградском водохранилище реки Волга в районе Увекского ковша. Совместно со специалистами лаборатории отобраны пробы воды в целях определения степени загрязнения. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщается на странице облпрокуратуры в Instagram.

На фото, опубликованных прокуратурой, запечатлено темное пятно в воде, а в нескольких десятках метрах от берега установлены боновые заграждения.

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