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07:35 (мск), источник: РИА Новости

В Бразилии за сутки умерли более 900 человек с COVID-19

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Более 900 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Бразилии за последние сутки, медики зафиксировали свыше 27 тысяч случаев заражения, следует из данных министерства здравоохранения страны.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 06.06
Инфицировано458 689+8 855
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
24.056.06
Скончалось5 725+197
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
24.056.06
Выздоровело221 388+8 708
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
24.056.06
Инфицировано6 734 088+83 041
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
24.056.06
Скончалось394 875+3 436
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
24.056.06
Выздоровело2 746 192 
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
0
24.056.06
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Источник: Reuters

По данным минздрава, за последние 24 часа в Бразилии зафиксировали 27 075 новых случаев заражения COVID-19, еще 904 человека скончались.

Отмечается, что за сутки после заражения коронавирусом выздоровели 10 209 человек.

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Днем ранее сообщалось о 30 830 новых случаев и 1005 летальных исходах.

Таким образом, количество случаев заражения в Бразилии достигло 672 846, за все время скончались 35 930 человек.

Бразилия, по данным университета Джонса Хопкинса, обойдя Италию, заняла третье место в мире по числу жертв коронавируса — после США и Великобритании, по количеству заражений страна находится на втором месте после США.

Министерство здравоохранения Бразилии ранее приостановило работу сайта, публикующего данные об эволюции распространения COVID-19 по всей стране. Власти подвергались критике за более поздние сообщения о новых случаях заражений в Бразилии. Отмечается, что ранее эти данные публиковались около 17:00 по местному времени, однако последние несколько дней информация появлялась примерно в 22:00.

Сейчас сайт, предоставляющий информацию о коронавирусе в Бразилии, работает, но отображает только число случаев, зафиксированных за последние сутки. Данные о заражении коронавирусом с начала эпидемии не отображаются.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысячи человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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