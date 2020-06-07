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16:20 (мск), источник: РБК

Число умерших от COVID-19 в мире превысило 400 тысяч

По данным Университета Джонса Хопкинса, число умерших по всему миру в результате заражения коронавирусом COVID-19 превысило 400 тыс. человек. Портал Worldometer фиксирует 402,5 тыс. смертей.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 07.06
Инфицировано467 673+8 984
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
25.057.06
Скончалось5 859+134
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
25.057.06
Выздоровело226 731+5 343
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
25.057.06
Инфицировано6 734 088 
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
0
25.057.06
Скончалось394 875 
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
0
25.057.06
Выздоровело2 746 192 
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
0
7.06
0
25.057.06
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Источник: РИА "Новости"

По числу смертей в мире, согласно данным университета, лидируют США: 109,8 тыс. Следом идут Великобритания (40,5 тыс.), Бразилия (35,9 тыс.), Италия (33,8 тыс.), Франция (29,1 тыс.). Россия занимает 14-е место с 5,8 тыс. (по данным российского оперативного штаба, за последние сутки умерли 134 человека, а всего — 5859).

Всего в мире заражены более 6,9 млн человек, согласно данным университета. По количеству заболевших первое место занимают США, где насчитывается 1,9 млн случаев заболевания. В тройку лидеров по этому показателю входят также Бразилия (672,8 тыс.) и Россия (467 тыс.).

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В мае газеты Financial Times и New York Times указали на низкий показатель смертности в России. Они предположили, что в стране возможно занижение летальных случаев от коронавируса в официальной статистике. Однако представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что организация не фиксировала фактов сознательного занижения смертности в стране. Российские посольства в США и Великобритании потребовали от редакций обеих газет опровергнуть данные материалы, Роскомнадзор начал проверку.

Deutsche Bank назвал пандемию коронавируса одной из наименее смертоносных глобальных вспышек заболеваний последних двух тысяч лет. Организация указала, что для того, чтобы нынешняя коронавирусная инфекция вошла в двадцатку самых серьезных пандемий в истории, количество умерших должно достичь 1 млн.

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