У главного раввина России нашли коронавирус

«У раввина Лазара диагностировали коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Состояние, не вызывающее особых опасений», — написал он на своей странице в Facebook.
Пресс-секретарь Берла Лазара Гершон Коган рассказал «Известиям», что раввин был госпитализирован после онлайн-конференции «В ответе за отцов» в четверг вечером.
В больнице у него подтвердился диагноз COVID-19. Болезнь протекает не в тяжелой форме. Информации о том, что кто-то еще из членов его семьи заболел, на данный момент нет.
В начале апреля раввин синагоги на Большой Бронной в Москве Ицхак Коган, который вылечился от коронавируса, призвал не шутить с этой инфекцией.
Вместе с тем Берл Лазар еще 9 марта призвал верующих не впадать в панику из-за распространения коронавирусной инфекции. Он отметил, что в жизни каждого человека случаются тяжелые моменты, однако необходимо беречь себя и поддерживать здоровье, так как это является «важнейшей частью служения Господу».
По данным на 7 июня, в России выявлено 467 673 случая заболевания COVID-19. 226 731 человек выздоровел с начала эпидемии.