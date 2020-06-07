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18:10 (мск), источник: Известия

У главного раввина России нашли коронавирус

У главного раввина России Берла Лазара нашли коронавирус. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 07.06
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Источник: Известия

«У раввина Лазара диагностировали коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Состояние, не вызывающее особых опасений», — написал он на своей странице в Facebook.

Пресс-секретарь Берла Лазара Гершон Коган рассказал «Известиям», что раввин был госпитализирован после онлайн-конференции «В ответе за отцов» в четверг вечером.

В больнице у него подтвердился диагноз COVID-19. Болезнь протекает не в тяжелой форме. Информации о том, что кто-то еще из членов его семьи заболел, на данный момент нет.

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В начале апреля раввин синагоги на Большой Бронной в Москве Ицхак Коган, который вылечился от коронавируса, призвал не шутить с этой инфекцией.

Вместе с тем Берл Лазар еще 9 марта призвал верующих не впадать в панику из-за распространения коронавирусной инфекции. Он отметил, что в жизни каждого человека случаются тяжелые моменты, однако необходимо беречь себя и поддерживать здоровье, так как это является «важнейшей частью служения Господу».

По данным на 7 июня, в России выявлено 467 673 случая заболевания COVID-19. 226 731 человек выздоровел с начала эпидемии.

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