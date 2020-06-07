В Британии протестующие снесли памятник работорговцу XVII века

Как отмечает издание, в соцсетях появились видео, на которых протестующие скидывают статую с постамента в ходе воскресных протестов в центре города.
Член парламента, филантроп и работорговец Эдвард Кольстон родился в Бристоле в 17-ом веке. Его именем в городе названы многие школы, здания и благотворительные организации.
Бронзовый памятник Кольстону был сооружен в 1895 году. Как отмечает издание, статуя всегда вызывала неоднозначное отношение горожан. Недавно более 10 тысяч человек подписали петицию в Городской совет Бристоля с требованием снести памятник, отмечает Independent.
Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в ходе задержания полицией, и его смерть повлекла массовые беспорядки не только в городах Миннесоты, но и в других американских штатах.
В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать. Позже он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, один из них был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
Акции протестов в поддержку движения также прошли в других странах, в частности, в Великобритании, Франции, Швеции, Австралии, Италии и Испании.