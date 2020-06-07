Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 7 июняПутешествие Колумба, коронация Людовика XIV, открытие загадочных существ, живущих глубоко под землей, и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12На линии фронта: будни московских врачей
8США впервые за девять лет отправили людей на МКС
23:10 (мск), источник: ТАСС

Неизвестный открыл стрельбу из окна на юго-западе Москвы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. По данным источника в правоохранительных органах, один человек получил ранение.

Неизвестный ведет стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

«Неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве из неустановленного оружия. Он пока не задержан», — сказали в ведомстве.

На месте работают правоохранительные органы, обстоятельства выясняются.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что ранен один человек.

«Стрелявший из окна дома на улице Строителей в Москве ранил сотрудника полиции», — сказал собеседник агентства.

 Почему давать милостыню не очень правильно
Названы самые "бедные" профессии
Коронавирус COVID-19: главные события 7 июня
Абрамович купил картину Эдварда Мунка «Крик»
СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу
Ученые рассказали о «тихих разносчиках» COVID-19 без симптомов
Бэнкси «сжег» флаг США
Макгрегор назвал причину решения завершить карьеру
СМИ: Сергей и Юлия Скрипаль переехали в Новую Зеландию
Здоровье
Почему гастрит и язва появляются не от стресса Подлинная история открытия, удостоенного Нобелевской премии.
Hi-Tech
Как живет наука на удаленке Коронавирус изменил все
Авто
Самые странные машины в мире – наш рейтинг Премьера нового поколения BMW 4-й серии разбила фанатов марки на два лагеря – одним машина нравится, а другие пребывают в полнейшем ужасе от её внешности. Вспоминаем ещё несколько нашумевших автомобилей
Кино
Каким бывает лето: 30 жарких фильмов про любовь, море и солнце Если вы не из числа поклонников сурового лета, смотрите, каким оно бывает в других, более южных широтах. В этих летних фильмах из нашей подборки бушуют страсти, шумят волны и печет солнце, — согревайтесь и завидуйте!
Новости партнеров
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Почему россияне ждут закрепления трудовых прав в Конституции
Доктор Рошаль объяснил россиянам пользу от оздоровления Конституции
Никакой обязанности избрания действующего президента в 2024-м нет
Популярные темы на «Детях»
Клуб планирующих беременность летом 2020! 607
Третий ребенок 555
Как просидеть всю беременность на больничных? 478
Забавные катринки 433
Леди
Оксана Самойлова стала блондинкой Жена Джигана предстала перед фанатами в новом образе.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь