23:10 (мск), источник: ТАСС
Неизвестный открыл стрельбу из окна на юго-западе Москвы
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. По данным источника в правоохранительных органах, один человек получил ранение.
Неизвестный ведет стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в
«Неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве из неустановленного оружия. Он пока не задержан», — сказали в ведомстве.
На месте работают правоохранительные органы, обстоятельства выясняются.
Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что ранен один человек.
«Стрелявший из окна дома на улице Строителей в Москве ранил сотрудника полиции», — сказал собеседник агентства.