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00:33 (мск), источник: Интерфакс

В МВД подтвердили наличие двух пострадавших в стрельбе на юго-западе столицы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU — По уточненным данным, в ходе стрельбы на юго-западе Москвы получили ранения два человека, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка полиции в ночь на понедельник.

«Два человека пострадали в результате стрельбы», — сказали в управлении.

Ранее со ссылкой на ГУ МВД по Москве сообщалось об одном пострадавшем в результате стрельбы на улице Строителей 5.

По данным источника агентства, пьяный жилец квартиры в воскресенье вечером открыл огонь из ружья по прохожим.

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Представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила «Интерфаксу», что по факту инцидента на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сказала она.

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