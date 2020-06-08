00:33 (мск), источник: Интерфакс
В МВД подтвердили наличие двух пострадавших в стрельбе на юго-западе столицы
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU — По уточненным данным, в ходе стрельбы на
«Два человека пострадали в результате стрельбы», — сказали в управлении.
Ранее со ссылкой на ГУ МВД по Москве сообщалось об одном пострадавшем в результате стрельбы на улице Строителей 5.
По данным источника агентства, пьяный жилец квартиры в воскресенье вечером открыл огонь из ружья по прохожим.
Представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила «Интерфаксу», что по факту инцидента на
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сказала она.