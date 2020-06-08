01:37 (мск), источник: ТАСС
Стрелявшего из окна дома на улице Строителей в Москве задержали
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Источник ТАСС сообщил, что злоумышленник ранен.
Стрелок, ранивший двух человек на улице Строителей в Москве, задержан. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.
«Стрелявший задержан, он получил ранение», — сказал собеседник агентства.
Как уточнил находящийся на месте корреспондент ТАСС, за несколько минут до этого сотрудники СОБР зашли в подъезд, где находится квартира стрелка. Оттуда донесся приглушенный хлопок, а затем — три одиночных выстрела. После этого СОБР запросил врача.
Около 22:00 в воскресенье на улице Строителей дом 5, корпус 3 на
В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что стрелок, предположительно, находится в неадекватном состоянии. По словам очевидцев, стрельба во дворе дома продолжалась не менее 20 минут.
СК по факту стрельбы возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ).