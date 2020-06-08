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01:37 (мск), источник: ТАСС

Стрелявшего из окна дома на улице Строителей в Москве задержали

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Источник ТАСС сообщил, что злоумышленник ранен.

Стрелок, ранивший двух человек на улице Строителей в Москве, задержан. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

«Стрелявший задержан, он получил ранение», — сказал собеседник агентства.

Как уточнил находящийся на месте корреспондент ТАСС, за несколько минут до этого сотрудники СОБР зашли в подъезд, где находится квартира стрелка. Оттуда донесся приглушенный хлопок, а затем — три одиночных выстрела. После этого СОБР запросил врача.

Во время загрузки произошла ошибка.

Около 22:00 в воскресенье на улице Строителей дом 5, корпус 3 на юго-западе Москвы неизвестный открыл стрельбу из неустановленного оружия. В результате, по предварительным данным, пострадали двое прохожих. На месте работают сотрудники МВД и Росгвардии.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что стрелок, предположительно, находится в неадекватном состоянии. По словам очевидцев, стрельба во дворе дома продолжалась не менее 20 минут.

СК по факту стрельбы возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

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