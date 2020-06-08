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02:46 (мск), источник: Известия

Правоохранитель ранен в ходе задержания стрелявшего по людям в Москве

Один сотрудник спецподразделения получил ранения в результате задержания мужчины, который открыл стрельбу по людям со своего балкона в Москве. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по столице.

Источник: AP 2020

Отмечается, что было возбуждено еще одно уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело о хулиганстве и покушении на убийство.

Стрельба произошла на улице Строителей вечером в воскресенье, 7 июня. Неизвестный открыл огонь со своего балкона, предположительно, из ружья. В результате пострадали два человека: мужчина, который получил ранение в ногу, и женщина, раненая в руку.

Камера наблюдения сняла момент стрельбы. Люди стояли у подъезда во дворе и ждали такси, когда раздались выстрелы.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, личность стрелявшего, предварительно, удалось установить: выстрелы производились из квартиры Дмитрия Павлова. Жильцы рассказали, что он бывший директор завода «Серп и Молот».

Правоохранители провели штурм и задержали стрелявшего. При проведении операции злоумышленник открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделений, в связи с чем последние были вынуждены применить оружие. Стрелок был ранен.

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