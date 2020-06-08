Правоохранитель ранен в ходе задержания стрелявшего по людям в Москве

Отмечается, что было возбуждено еще одно уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело о хулиганстве и покушении на убийство.
Стрельба произошла на улице Строителей вечером в воскресенье, 7 июня. Неизвестный открыл огонь со своего балкона, предположительно, из ружья. В результате пострадали два человека: мужчина, который получил ранение в ногу, и женщина, раненая в руку.
Камера наблюдения сняла момент стрельбы. Люди стояли у подъезда во дворе и ждали такси, когда раздались выстрелы.
Как сообщил телеканал РЕН ТВ, личность стрелявшего, предварительно, удалось установить: выстрелы производились из квартиры Дмитрия Павлова. Жильцы рассказали, что он бывший директор завода «Серп и Молот».
Правоохранители провели штурм и задержали стрелявшего. При проведении операции злоумышленник открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделений, в связи с чем последние были вынуждены применить оружие. Стрелок был ранен.