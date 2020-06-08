11:13 (мск), источник: ТАСС
Число погибших в результате урагана в Свердловской области возросло до пяти
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Количество погибших во время урагана в Свердловской области увеличилось до пяти. Умерла женщина, пострадавшая в городе Сухой Лог, сообщили ТАСС в понедельник в
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