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10:41 (мск), источник: ТАСС

За сутки в России умерли от коронавируса 112 человек. Это самый низкий показатель с 25 мая

Всего за сутки выявили 8 985 новых случаев коронавируса.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 07.06
Инфицировано476 658+8 985
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
25.057.06
Скончалось5 971+112
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
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232
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181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
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169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
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Выздоровело230 688+3 957
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
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31.05
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1.06
3994
2.06
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3.06
8972
4.06
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5.06
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8708
7.06
5343
25.057.06
Инфицировано6 891 213+157 125
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
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30.05
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4.06
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83041
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0
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Скончалось399 718+4 843
25.05
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26.05
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27.05
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Выздоровело3 085 833+339 641
25.05
63420
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Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 985, всего в России заразились 476 658 человек. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост снизился до 1,9% против 2% днем ранее. Симптомов нет у 3 293 (36,6%) новых заразившихся. В настоящее время в РФ 239 999 активных случаев.

Новый 2001 случай зафиксирован в Москве, 751 в Московской области, 326 в Санкт-Петербурге, 305 в Нижегородской области и 249 в Свердловской области.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 3 957, общее число выздоровевших достигло 230 688. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших составляет 48,4% от общего числа случаев коронавируса в РФ.

Число летальных исходов от коронавирусной инфекции выросло за сутки в России на 112 человек и составляет 5 971. Согласно данным штаба, это самый низкий показатель с 25 мая, когда было зарегистрировано 92 летальных исхода. Общее число умерших из-за коронавируса составляет 1,2% от всех заразившихся в России.

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10:46 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:00 MSK, 08.06
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