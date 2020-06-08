19:28 (мск), источник: BBC News Русская служба
В США хотят допросить принца Эндрю по делу Эпштейна. Принц обвиняет прокуроров в неискренности
Как стало известно
60-летний принц Эндрю — третий ребенок и второй сын королевы Елизаветы II. Он попал под огонь жесткой критики
В августе 2019 года Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере, где он ожидал суда по делу о вовлечении несовершеннолетних девушек в занятие проституцией. Его смерть была признана самоубийством. Сам принц заявлял, что, не раз бывая в гостях у Эпштейна, никогда не замечал в его поведении ничего подозрительного или предосудительного.
Принц Эндрю отошел от королевских обязанностей в конце 2019 года на волне жесткой критики, вызванной его интервью
Первым о поступившем из США запросе сообщил британский таблоид Sun. Как говорит корреспондент
Подобные запросы — на основании акта о взаимной юридической помощи (MLA) — направляются властям другим стран. В случае, если принц Эндрю не ответит на вопросы американской стороны, его могут вызвать в британский суд для дачи показаний, говорит Даймонд.
«Юристы принца Эндрю сильно недовольны просочившейся информацией. Один источник назвал это невиданным нарушением права на частную жизнь», — добавляет Даймонд.
В январе принц подвергся критике со стороны американского прокурора по делу Эпштейна, который заявил, что герцог Йоркский не оказал ровным счетом никакой помощи следствию.
Однако адвокаты принца в понедельник сообщили, что он как минимум трижды предлагал свою помощь в расследовании.
Представители герцога заявили, что прокуроры вводят общественность в заблуждение, и что министерство юстиции США больше заинтересовано в пиаре, чем в том, чтобы принять предложение о помощи.