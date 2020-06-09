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02:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Разлившееся в Норильске топливо вышло за установленные ограждения

Специалисты министерства экологии Красноярского края выявили серьезное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в реках Таймыра после установки на них боновых ограждений. Они нужны для того, чтобы не дать разлившемуся с ТЭЦ-3 в Норильске топливу распространиться дальше по водной системе региона, сообщает «Интерфакс».

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«У нас на определенном промежутке концентрация варьируется от 80 до 116 ПДК соответственно. За бонами мы видим большую концентрацию растворенных нефтепродуктов», — заявила на пресс-конференции замминистра экологии края Юлия Гуменюк. Отбор проб проводился на реке Амбарная.

По словам эколога, боны оказались неэффективны сами по себе, либо их выставили слишком поздно.
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Гуменюк также добавила, что часть проб была собрана в устье Амбарной, где река впадает в озеро Пясино. Выяснилось, что пятно уже добралось до этой крайней точки. Кроме того, у ручья Безымянный ПДК была превышена в 1100 раз. «Это говорит о том, что почва, по сути, впитала все как губка. 1100 ПДК концентрация — это результаты у нас воскресные», — добавила Гуменюк.

Ранее руководитель регионального отделения экологической партии «Зеленые» в Красноярском крае Сергей Шахматов сообщил, что ликвидация последствий ЧП займет не две недели, как планировалось, а 160 дней. В регионе не хватает емкостей для забора топлива, а также есть проблемы с его транспортировкой и утилизацией.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. По данным Генпрокуратуры, 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

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