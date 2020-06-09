00:52 (мск), источник: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. При ДТП в центре Москвы пострадал человек, сообщили РИА Новости в
Участником аварии стал актер Михаил Ефремов.
Его задержали и доставили на медосвидетельствование. Экспертиза подтвердила, что Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости начальник
ДТП произошло на Смоленской площади. Столкнулись иномарка и отечественный автомобиль. Как отметили в МВД, пострадал один из водителей, его планируют госпитализировать в медучреждение.
На опубликованных ЦОДД кадрах видно, как черный автомобиль пересекает двойную сплошную и врезается в машину, едущую по встречной полосе.
По словам очевидцев, Ефремова уже увезли с места ДТП.
«Он и залезть сам не смог, его затащили. Пьяный был, еле на ногах держался», — рассказал РИА Новости один из собеседников.