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00:52 (мск), источник: РИА Новости

Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. При ДТП в центре Москвы пострадал человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Источник: РИА Новости

Участником аварии стал актер Михаил Ефремов.

Его задержали и доставили на медосвидетельствование. Экспертиза подтвердила, что Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

ДТП с участием Ефремова

ДТП произошло на Смоленской площади. Столкнулись иномарка и отечественный автомобиль. Как отметили в МВД, пострадал один из водителей, его планируют госпитализировать в медучреждение.

На опубликованных ЦОДД кадрах видно, как черный автомобиль пересекает двойную сплошную и врезается в машину, едущую по встречной полосе.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам очевидцев, Ефремова уже увезли с места ДТП.

«Он и залезть сам не смог, его затащили. Пьяный был, еле на ногах держался», — рассказал РИА Новости один из собеседников.

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