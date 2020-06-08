В Москве число жертв коронавируса превысило 3 тыс человек

С начала пандемии в столице выявлено 197 018 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 104 347 человек.
Жителям напомнили, что в случае появления признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города не допустили взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание медицинской помощи заболевшим горожанам. В столице снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки.
С 9 июня в городе отменяется режим самоизоляции, а также пропуска для передвижения. Свою работу могут возобновить парикмахерские, салоны красоты, фотоателье и ветеринарные клиники. Также каршеринг возобновляет работу в полном режиме.