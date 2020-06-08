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8 июня, источник: РИАМО

В Москве число жертв коронавируса превысило 3 тыс человек

РИАМО — 8 июн. За минувшие сутки в столице умерли 59 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число жертв с данной инфекции составило 3029, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 07.06
Инфицировано476 658+8 985
26.05
8915
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Скончалось5 971+112
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Выздоровело230 688+3 957
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Инфицировано6 891 213+157 125
26.05
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95557
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26.058.06
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Источник: РИАМО, Александр Манзюк

С начала пандемии в столице выявлено 197 018 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 104 347 человек.

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Жителям напомнили, что в случае появления признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города не допустили взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание медицинской помощи заболевшим горожанам. В столице снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки.

С 9 июня в городе отменяется режим самоизоляции, а также пропуска для передвижения. Свою работу могут возобновить парикмахерские, салоны красоты, фотоателье и ветеринарные клиники. Также каршеринг возобновляет работу в полном режиме.

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8 июня© Ньюстюб
Возвращение к нормальной жизни. Отмена самоизоляции и пропусков
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