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03:00 (мск), источник: Интерфакс

Ефремов стал фигурантом дела за пьяную аварию с одним пострадавшим

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU — Уголовное дело возбуждено в отношении артиста Михаила Ефремова, влетевшего на своем автомобиле в легковушку в Москве, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МВД.

Источник: Агентство «Москва»

«В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — сказали в пресс-службе главка.

Ефремову может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что накануне вечером актер Ефремов вылетел на встречную полосу движения на своем автомобиле и столкнулся с другой легковушкой на Смоленской площади.

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Второй участник ДТП с травмами различной степени тяжести был доставлен в лечебное учреждение.

Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя в крови артиста.

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