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06:51 (мск), источник: РИА Новости

В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 700 тысяч человек

МЕХИКО, 9 июн — РИА Новости. Число выявленных заражений новым коронавирусом в Бразилии за сутки выросло на 15 645, подтверждены 679 новых летальных случаев, следует из данных министерства здравоохранения страны.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 07.06
Инфицировано476 658+8 985
26.05
8915
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Выздоровело230 688+3 957
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Инфицировано6 891 213+157 125
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
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Скончалось399 718+4 843
26.05
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Выздоровело3 085 833+339 641
26.05
71295
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54085
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Источник: AFP 2020

Новый формат предоставления статистики на сайте минздрава не дает доступа к данным более ранних дней и общим числам. Накануне сообщалось о 685 427 подтвержденных случаях, таким образом новая сумма — 701 081, за все время скончались 37 991 человек.

Министерство здравоохранения предупредило, что переходит к новому формату представления статистики, в котором ежедневно сообщается о случаях смерти, произошедших за текущие сутки, тогда как результаты анализов ранее погибших будут учитываться в базе данных задним числом.

Крупнейшие национальные СМИ Бразилии ведут собственную совместную статистику по коронавирусу, утверждая, что данные министерства здравоохранения не являются достоверными. Согласно подсчетам СМИ, в стране за сутки зарегистрирован 19 631 случай заражения, погибли 849 человек.

Бразилия занимает по данным ВОЗ и Университета Хопкинса третье место в мире по числу жертв коронавируса — после США и Великобритании, по количеству заражений страна находится на втором месте после США.

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