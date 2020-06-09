В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 700 тысяч человек

Новый формат предоставления статистики на сайте минздрава не дает доступа к данным более ранних дней и общим числам. Накануне сообщалось о 685 427 подтвержденных случаях, таким образом новая сумма — 701 081, за все время скончались 37 991 человек.
Министерство здравоохранения предупредило, что переходит к новому формату представления статистики, в котором ежедневно сообщается о случаях смерти, произошедших за текущие сутки, тогда как результаты анализов ранее погибших будут учитываться в базе данных задним числом.
Крупнейшие национальные СМИ Бразилии ведут собственную совместную статистику по коронавирусу, утверждая, что данные министерства здравоохранения не являются достоверными. Согласно подсчетам СМИ, в стране за сутки зарегистрирован 19 631 случай заражения, погибли 849 человек.
Бразилия занимает по данным ВОЗ и Университета Хопкинса третье место в мире по числу жертв коронавируса — после США и Великобритании, по количеству заражений страна находится на втором месте после США.